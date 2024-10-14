صيّوح يحثّ المنظمات الدولية على دعم القطاع الصحي في الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

حثّ محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح، مكاتب المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في المحافظة، على تكثيف جهودها من أجل دعم القطاع الصحي، والمتمثل بتأمين احتياجات الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني والمركز الطبي في مدينة الحسكة والجاري تحويله إلى مشفى، بالأدوية المتنوعة والمعدات والأجهزة الطبية الضرورية والأساسية بالسرعة الممكنة من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والطبية المتزايدة للسكان في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح صيّوح في الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى المحافظة أن هناك تحديات كبيرة برزت في المحافظة، وذلك نتيجة تزايد الاحتياج في القطاع الطبي والصحي، أمام تراجع الدعم من قبل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، ولاسيما المختصة منها بهذا القطاع. حيث يكاد يكون الدعم شبه مفقود من تقديم أدوية ومعدات وتجهيزات طبية ومشروعات صحية لدعم العمليات الجراحية.

موجهاً الشكر للمنظمات التي ساهمت بتقديم الدعم للقطاع الصحي والقطاعات الأخرى خلال المرحلة الماضية. وأمل الاستمرار بتقديم الدعم وزيادته خلال المرحلة القادمة، بما يتناسب مع حجم الاحتياج المتزايد.

من جانبهم، أبدى مديرو مكاتب المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في المحافظة استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي والقطاعات الخدمية الأخرى في محافظة الحسكة.

منوهين بالتعاون البنّاء الذي تلقاه المنظمات الدولية، سواء من قبل اللجنة الفرعية للإغاثة أو من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة، والتسهيلات التي يتم تقديمها للجهود التي تُبذَل في مختلف المجالات. الأمر الذي كان له الدور الكبير في تنفيذ المشروعات المقررة من جهة، واستمرار الدعم المقدم للقطاعات الخدمية في محافظة الحسكة في مختلف المجالات ولاسيما القطاع الصحي والتربوي ومياه الشرب وغير ذلك من القطاعات من جهة ثانية. ما انعكس إيجاباً على السكان وظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وتم الاتفاق في الاجتماع على تقديم اللجنة الفرعية للإغاثة قائمة متكاملة باحتياجات القطاع الصحي، ولاسيما الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني والمركز الطبي في مدينة الحسكة ومديرية الصحة من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية، من أجل العمل على تلبيتها خلال المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع عضوا المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤولا قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل خضر الاسيود والدكتورة ديمة يوسف، ومدير الصحة الدكتور عيسى خلف، وأمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة عبيد الخلف.