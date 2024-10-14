بمشاركة 70 شركة وطنية.. الأربعاء القادم انطلاق فعاليات معرض حلب الدولي بدورته الخامسة

تشرين- أنطوان بصمه جي

تنظم وزارة الصناعة بالتعاون مع غرفة صناعة حلب وشركة نظام للمعارض، الدورة الخامسة لمعرض حلب الدولي والذي تنطلق فعالياته الأربعاء القادم على أرض المدينة الرياضية بالحمدانية.

ويعد معرض حلب الدولي بمثابة أكبر تظاهرة صناعية واستثمارية في العاصمة الاقتصادية لسورية، إضافة إلى كونه ملتقى لأهم الشركات العاملة في القطاعات الأساسية الضرورية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار وجميع المجالات الخدمية التابعة لها.

مدير الشركة المنظمة للمعارض “علي نظام” أوضح في تصريح لـ”تشرين” أن أهمية المعرض تكمن في مشاركة الشركات الوطنية لكسر تحديات الحصار وتعافي الصناعة السورية، وعودة حلب إلى ألقها الصناعي ودوران عجلة الإنتاج فيها، وتبوء موقعها الطبيعي على الخارطة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى دور المنتج الوطني بما تحتويه أجنحة المعرض من مستلزمات البناء والتجهيزات الكهربائية والهندسية المساهمة في تسريع مرحلة إعادة الإعمار.

كما أشار مدير الشركة المنظمة إلى مشاركة 70 شركة وطنية من الشركات الهندسية والكيميائية والغذائية، منها شركات متخصصة بإنتاج الكابلات والبطاريات والدهانات وهيئة الاستثمار السورية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والمدينة الصناعة بالشيخ نجار، بالإضافة إلى مشاركة سفارة كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند والفلبين وجنوب أفريقيا و أندونيسيا.

وأضاف “نظام” أن المعرض يشكل منصة متميزة لملتقى الصناعيين والمستثمرين والمستوردين والمهندسين والتقنين ومدراء الإنتاج والتطوير والتسويق، وإبراز منتجات الصناعي السوري الذي أثبت قدرته على الصمود وتجاوز الصعوبات ومواكبة التطور في مختلف الميادين، لافتاً إلى تنوع إنتاج الأجنحة المشاركة من صناعات هندسية ومعدنية وكهربائية وسيارات ومواد غذائية وألبسة ومنسوجات والتي تنم عن تعافي الصناعة المحلية والوطنية، إضافة إلى مشاركة وفد من العراق للاطلاع على المنتج السوري والإسهام في تحقيق التبادل التجاري والصناعي.

الجدير بالذكر أن فعاليات معرض حلب الدولي بدورته الخامسة ستنطلق ابتداء من 16 ولغاية 19 تشرين الأول على أرض المدينة الرياضية بالحمدانية.

عدسة: صهيب عمراية