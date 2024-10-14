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تشاركية بين “التربية” و”الاتصالات” لتحديد ضوابط المنصات التعليمية وتعزيز قيمها المضافة الفكرية

تشرين – مايا حرفوش:
عُقد اليوم اجتماع بين وزيري الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب والتربية الدكتور عامر مارديني لتتبع عمل المنصات والتطبيقات التعليمية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، تمهيداً لمنحها الترخيص النمطي اللازم لعملها من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات إلى دور الوزارة في دعم صناعة البرمجيات في سورية، والدور الهام للتعليم الإلكتروني، لافتاً إلى أهمية التزام المنصات والتطبيقات الإلكترونية التعليمية بالضوابط والمعايير التي تحددها وزارة التربية لتنظيم عملها، بما يضمن تقديمها لمحتوى تعليمي مضبوط وخدمات تعليمية عالية الجودة للطالب السوري.
من جهته، أكد وزير التربية حرص الوزارة على وضع التعليمات الفنية اللازمة التي تضبط عمل المنصات والتطبيقات الإلكترونية التعليمية، وعلى نحو يشجعها على تقديم قيمة مضافة للعملية التربوية في سورية، لا أن تكون بديلاً عنها، وبشكل يضمن أن تكون العملية التربوية في سورية متوافقة مع توجهات وسياسات وزارة التربية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع خطة عمل، ستتم متابعتها من قبل الوزارتين، بما يضمن ترخيص المنصات والتطبيقات الإلكترونية التعليمية وعملها تحت إشراف وزارة التربية، وضوابط الترخيص النمطي الصادرة عن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

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