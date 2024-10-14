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أهالي نبع الصخر في القنيطرة يعرضون مطالبهم أمام محافظ القنيطرة

تشرين – محمد الحُسَين:
تركزت المطالب التي عرضها أبناء قرية نبع الصخر ومزارعها أمام محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران على تعبيد الطرقات وإنارتها بالطاقة البديلة، وزيادة خطة الطرق الزراعية، وتوزيع المازوت الزراعي لأشجار الزيتون، وحفر أقنية لتصريف مياه الشتاء عن الأراضي الزراعية، وتحسين واقع المياه في قرية مجدولية من خلال صيانة بئر مجدولية ومحطة التحلية، وبناء خزان عالٍ للمياه في الحارة الغربية بمجدولية، وإزالة الشيوع في المحضر التكميلي للبلدة، وتأمين الاتصالات الأرضية في كوم الباشا وعين الباشا.

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