جمعية الرجاء تقدم الخدمات التعليمية والمهنية لذوي الإعاقة

تشرين – ياسر النعسان:

تعد جمعية الرجاء لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة التي تأسست بتاريخ 25/10/1990 من الجمعيات الرائدة في افتتاح رياض أطفال ومراكز لتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية والطبية وخدمات أخرى مساندة للمعوقين و ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا ما أشارت إليه رئيس مجلس إدارة الجمعية سهام هاشم التي أضافت أن الجمعية تقدم الخدمات الوقائية لحد ما أمكن من حدوث الإعاقة كما توفر خدمات الكشف المبكر وتأمين برامج التدخل المبكر ودعم دور الأسرة وتقديم خدمات التوجيه والتدريب لها وتقوية التواصل بين الطفل المعوق ووالديه, والحد من التوجهات والمواقف السلبية تجاه الإعاقة في الأسرة .

وبينت هاشم أن الجمعية تقوم بتأمين المعينات الطبية والتربوية والحد من المواقف السلبية في المجتمع من أجل تسهيل دمج المعوقين في المجتمع وتسهيل القضاء على العوائق البيئية التي تحد من مشاركة المعوقين في المجتمع، إضافة للدفاع عن المعوقين ونشر الوعي نحو حقوقهم من أجل تسهيل اندماجهم في البنى التعليمية العامة و في أنظمة الاستخدام في سوق العمل المفتوح وتدريب العاملين إضافة لتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية التي تعمل في المجال نفسه (داخلياً وخارجياً) وكل هذا يعد من أهداف الجمعية الأساسية .

وأشارت هاشم إلى أن الجمعية تستقبل حالات متلازمة داون وصعوبات التعلم ونقص الأكسجة والإعاقة الذهنية المتوسطة والبسيطة من عمر خمس إلى 18 سنة، إضافة إلى أن الجمعية تقدم خدمات مساندة كتعديل السلوك ومعالجة النطق والمعالجة الفيزيائية والتناسق النفسي الحركي والرياضة والكمبيوتر والموسيقا والرقص الشعبي والمسرح والتعلم عن طريق مسرح العرائس، مشيرة إلى وجود قسم مهني يستقبل الطلاب من عمر 12-35 (إناث) و15- 25 (ذكور) حيث يخضع الطلاب للتأهيل المهني من خلال التدريب على أعمال الصوف /سنارة –سنارتين –نول –كنفا –مخرز /تطريز وخياطة وصناعة إكسسوارات وصب الشمع وصناعة الصابون المعطر وأشغال اللباد وأعمال الخيش، إضافة للأشغال الفنية /سيراميك-لف حبل –تلوين لوحات /-رسم على الزجاج –حرق على الحشب – أعمال القش – الفسيفساء والتدبير المنزلي / طبخ –مربيات – مخللات – حلويات /الخ..

من جهته بين مدرس الموسيقا في الجمعية علي الصالح أن جمعية الرجاء تعد أول جمعية في القطر تدرس الموسيقا للطلاب المصابين بمتلازمة داون، لافتاً إلى انسجام وتفاعل طلاب الداون مع تعليم الموسيقا بشكل رائع.