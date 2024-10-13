استلام ١٣ طن مساعدات إنسانية فنزويلية

تشرين:

وصلت مساءً اليوم إلى مطار دمشق الدولي قادمة من موسكو طائرة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى الحكومة والشعب السوري تحتوي (13) طناً من المواد الغذائية، الصحية والطبية.

وفي تصريح للصحفيين أكد سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في سورية خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس أن المساعدات الفنزويلية تتضمن مواد (غذائية، طبية …) وتأتي لدعم جهود الحكومة السورية في استجابتها الطارئة للوافدين اللبنانيين الذين استقبلتهم سورية وفتحت لهم أبوابها وقدمت لهم كل الاحتياجات. مشيراً إلى أن بلاده ستقدم كل مساعدة ممكنة لسورية لدعم جهود الاستجابة التي تقوم بها للوافدين.

بدوره، أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي أن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من فنزويلا إلى سورية لمساندتها في جهودها الإغاثية المقدمة للإخوة اللبنانيين للمساهمة في توفير احتياجاتهم.

موجهاً الشكر للاستجابة السريعة لتقديم المساعدات.

حضر الاستلام السفير عنفوان النائب مدير إدارة المنظمات وإدارة المعارض في وزارة الخارجية والمغتربين.