مجلس التعليم العالي يتخذ عدداً من القرارات.. الوزير حسن: علينا أن نعمل ونطوّر ونعالج كل القضايا التعليمية
دمشق- تشرين:
وافق مجلس التعليم العالي على منح الخريجين الأوائل في الجامعات للعام الدراسي 2022-2023 مدة ستة أشهر إضافية، لاستكمال إجراءات تعيينهم معيدين.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن على منح الطلاب الذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم في الجامعات الخاصة بسبب إنهاء فرص الإنذار الأكاديمي أو إنهاء عدد السنوات الدراسية فرصة للتسجيل في العام الدراسي الحالي 2024-2025 وفق الرسوم الجديدة للطلاب الجدد المسجلين لهذا العام.
ووافق المجلس أيضاً على زيادة قيمة بدل السكن للطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة على أساس منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة مئة بالمئة ولجميع الطلاب للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
وأكد الوزير حسن خلال الاجتماع أهمية التركيز على العملية التعليمية والنهوض بها، بما يخدم مصلحة الطلاب وتحقيق طموحاتهم.
وقال الوزير حسن: “إننا أمام تحديات كبيرة، وعلينا أن نعمل ونطوّر ونعالج كل القضايا التعليمية”، مشيراً إلى ضرورة تنظيم كل الجوانب العلمية والعملية، والعمل على التدريب والتأهيل وتطوير المهارات لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة.
ولفت الوزير حسن إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة سورية شريك حقيقي في العملية التعليمية، وإقامة الأنشطة والفعاليات التي تخدم الطلاب، مشدداً على تكثيف الجهود لتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة.