مجلس التعليم العالي يتخذ عدداً من القرارات.. الوزير حسن: علينا أن نعمل ونطوّر ونعالج ‏كل القضايا التعليمية

دمشق- تشرين:

وافق مجلس التعليم العالي على منح الخريجين الأوائل في الجامعات للعام ‏الدراسي 2022-2023 مدة ستة أشهر إضافية، لاستكمال إجراءات تعيينهم ‏معيدين.‏

كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث ‏العلمي الدكتور بسام حسن على منح الطلاب الذين لم يتمكنوا من متابعة ‏دراستهم في الجامعات الخاصة بسبب إنهاء فرص الإنذار الأكاديمي أو إنهاء ‏عدد السنوات الدراسية فرصة للتسجيل في العام الدراسي الحالي 2024-‌‏2025 وفق الرسوم الجديدة للطلاب الجدد المسجلين لهذا العام.‏

ووافق المجلس أيضاً على زيادة قيمة بدل السكن للطلاب المقبولين في ‏الجامعات الخاصة على أساس منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة ‏مئة بالمئة ولجميع الطلاب للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأكد الوزير حسن خلال الاجتماع أهمية التركيز على العملية التعليمية ‏والنهوض بها، بما يخدم مصلحة الطلاب وتحقيق طموحاتهم.‏

وقال الوزير حسن: “إننا أمام تحديات كبيرة، وعلينا أن نعمل ونطوّر ونعالج ‏كل القضايا التعليمية”، مشيراً إلى ضرورة تنظيم كل الجوانب العلمية ‏والعملية، والعمل على التدريب والتأهيل وتطوير المهارات لكي تتناسب مع ‏متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، والبحث عن ‏آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة.‏

ولفت الوزير حسن إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة سورية شريك حقيقي في ‏العملية التعليمية، وإقامة الأنشطة والفعاليات التي تخدم الطلاب، مشدداً على ‏تكثيف الجهود لتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات ‏اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات وفق الآلية التي اعتمدتها ‏الحكومة.‏