التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي ‌‏2025-2024.. حسن: توجهنا نحو الاختصاصات المرتبطة بسوق العمل

دمشق- تشرين:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج المفاضلات العام ‏والموازي ومنح الجامعات الخاصة والكليات الطبية للجامعات الخاصة و‏مفاضلة الفرع الأدبي ومفاضلة الثانويات المهنية وذوي الشهداء وأبناء ‏أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء المحافظات الشرقية للعام الدراسي 2024-2025.‏

وأشارت الوزارة في إعلانها اليوم إلى أنه يمكن الاطلاع ‏على النتائج والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات ‏والمعاهد للعام الدراسي 2024-2025 من خلال موقعها الإلكتروني وقناتها ‏على التلغرام وصفحتها الرسمية على موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك ‏وموقع المفاضلة الإلكتروني، مبينة أن نتائج مفاضلات السوري غير المقيم ‏والطلاب العرب والأجانب وذوي الإعاقة وحملة الشهادات غير السورية.. ‏جامعات خاصة ستصدر خلال الأيام القادمة.

وفي اتصال هاتفي مع قناة السورية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن زيادة أعداد المقبولين في المفاضلة العامة لعام 2024-2025 عن الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن سياسة القبول الجامعي توجهت نحو التركيز على الاختصاصات المرتبطة بسوق العمل.

وأوضح الوزير حسن أن عدد المقبولين هذا العام في الفرع العلمي بلغ 89179 طالباً، بنسبة 96.75 بالمئة من الناجحين، بينما بلغ عدد المقبولين في الفرع الأدبي 23037 طالباً بنسبة 81.86 بالمئة، لافتاً إلى أن سياسة القبول الجامعي توجهت نحو التركيز على الاختصاصات المرتبطة بسوق العمل.

ولفت الوزير حسن إلى أن هناك زيادة في نسبة القبول لهذا العام بالنسبة للسنة التحضيرية لتصل إلى 29.8 بالمئة، كما زادت نسبة المقبولين في فروع الهندسات لتصل إلى 30 بالمئة كونها من الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل.

وبالنسبة للمعاهد التقانية والتعليم التقاني، كشف الوزير حسن أن هناك زيادة في نسبة المقبولين وصلت إلى 30.85 بالمئة، وذلك بما يتلاءم مع إستراتيجية التعليم العالي المتوجهة نحو الاهتمام بالتعليم التقاني وزيادة نسبته لما له من ارتباط مرن بسوق العمل وحاجته لمثل هذه الاختصاصات.

وكانت الوزارة أعلنت في التاسع والعشرين من شهر آب الماضي مفاضلات ‏القبول الجامعي للعام الدراسي 2024-2025 للفروع العلمي والأدبي ‏والمهني، وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة ما بين ال 8 والـ 26 من أيلول الماضي‌‏.‏