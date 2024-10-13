رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية

دمشق- تشرين:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية.

حيث تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

كذلك تمت الموافقة على تمويل مادة المولاس (الشوندر السكري) من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة من المادة ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة للسكر.

والموافقة على العقد المبرم لصالح وزارة الثقافة لتحسين وتطوير وضع الشبكة الحاسوبية والانترنت في مكتبة الأسد الوطنية.

إضافة إلى الموافقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق العامة في الوحدة السكنية 16 في المدينة الجامعية بحلب مع إعادة تأهيل الجناح 101 فيها.

والموافقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق العامة في الوحدة السكنية 20 في المدينة الجامعية بحلب، لتأمين السكن لعدد أكبر من الطلاب.

والموافقة على العقد المبرم بين جامعة حلب ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية فرع حلب للقيام بأعمال فصل قسم المسرع الخطي ومعالجة الأضرار الناتجة عن الزلزال في مشفى الأورام بحلب، بقيمة 10 مليارات ليرة ، وذلك نظراً لحاجة الجامعة لتجهيز مشفى الأورام كونه مشروعاً حيوياً واستراتيجياً في المنطقة الشمالية واستثمار جزء من المشفى الخاص بالمسرع الخطي ووضعه بالخدمة ومعالجة الأضرار الناتجة عن الزلزال في المشفى.

كما تمت الموافقة على تأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام (جلسات غسيل كلية أطفال)، بقيمة 1.8 مليار ليرة.

وتقديم مستهلكات التخدير (دارة تخدير – دارة منفسة) لزوم القطاع الصحي العام، بقيمة 524 ألف دولار، والعقد المبرم لتقديم مستهلكات التخدير (قثطرة وريدية) لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 18 مليار ليرة ، بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى.

وتقديم مستهلكات الجراحة العامة لزوم القطاع الصحي العام، بقيمة 9 مليارات ليرة.