انطلاق المرحلة الثانية لدورة السلامة المهنية بمشاركة صحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية

تشرين- إلهام عثمان:

في خطوة مهمة تعكس وعي اتحاد الصحفيين السوريين بأهمية السلامة المهنية، بدأت اليوم دورة السلامة المهنية في نادي الصحفيين بالعفيف بدمشق، وشهدت الدورة مشاركة ١٦ من الزملاء الصحفيين من مؤسسات إعلامية متنوعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأكدت ممثلة الاتحاد الدولي للصحفيين المدربة تهامة السعيدي، أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز الوعي بإجراءات السلامة الأساسية التي يجب على الصحفيين اتباعها قبل النزول إلى الميدان لتغطية الأحداث، خاصة في الظروف الحرجة مثل العمليات العسكرية، حيث ضرورة التواصل والتشاور بين الصحفي والجهة الإعلامية تصبح أكثر أهمية.

وأضافت السعيدي: إن الدورة التي تستمر على مدى يومين، ستتناول عدة محاور حيوية تشمل التهديدات الرقمية في العصر الحديث، مشددة على أهمية توفير مساحات آمنة للصحفيات أثناء تغطيتهن للأحداث الأمنية، مع التركيز على الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهن من المخاطر المحتملة.

من جانبه، أشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين خالد الشويكي إلى أن هذه الدورة تعد فرصة قيمة للتعرف على شروط الحماية اللازمة للصحفيين، الذين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب طبيعة عملهم، والعمل على تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المراسل الميداني، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلامة المهنية لديهم.

وفي سياق متصل، أوضح أمين السر العام في اتحاد الصحفيين يونس خلف أن هذه الدورة تندرج في إطار برامج العمل المستمرة للاتحاد، وتهدف إلى تحصين الصحفيين ضد المخاطر التي قد تواجههم في الحروب والكوارث، وأكد أنه مع تزايد التحديات والاستهدافات التي تواجه مهنة الصحافة أصبح من الضروري توفير المعرفة اللازمة لحماية الصحفيين.