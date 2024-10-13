لهذا السبب يشعر البشر بالسعادة عند تناول الطعام اللذيذ

تشرين:

اكتشف فريق باحثين دولي رابطاً جديداً رائعاً بين الأمعاء والدماغ، مفاده أن ابتلاع الطعام ‏المغذي يؤدي إلى إطلاق مادة السيروتونين الكيميائية، التي تمنح الشعور بالسعادة.‏

وأكد العلماء الارتباط المهم بين الأمعاء والدماغ، إذ يعد تناول الطعام أمراً مثيراً للاهتمام ‏بشكل خاص لأنه يتضمن تفاعل الجهاز العصبي مع الإشارات البيئية «مثل رائحة الطعام» ‏والإشارات الفسيولوجية والأيضية، وفق ما نقل موقع «‏New Atlas‏» عن دورية «‏Current ‎Biology‏»‏

ومؤخراً أجرى باحثون من جامعة بون في ألمانيا وجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة دراسة لفهم ‏كيفية ارتباط المريء بالدماغ بشكل أفضل أثناء تناول الطعام، وأكثر تحديداً.‏

وقال الباحث المشارك في الدراسة مايكل بانكراتز، من معهد العلوم الطبية والحيوية ‏LIMES‏ ‏بجامعة بون: إن فريق الباحثين سعى إلى الحصول على فهم مفصل لكيفية تواصل الجهاز ‏الهضمي مع الدماغ عند تناول الطعام، موضحاً: لكي يتمكن الباحثون من القيام بذلك، كان لا ‏بد من فهم الخلايا العصبية التي تشارك في تدفق المعلومات وكيف يتم تحفيزها.‏

وقال بانكراتز: بدلاً من فحص 100 مليار خلية عصبية في دماغ الإنسان، اختار الباحثون ‏جسم يرقات ذبابة الفاكهة الأقل ازدحاماً نسبياً، والذي يحتوي على حوالي 10000 إلى ‌‏15000 خلية عصبية.‏

فقاموا بتقطيع اليرقات بالكامل إلى آلاف الشرائح الرفيعة للغاية وتم مسح الشرائح باستخدام ‏مجهر إلكتروني. ثم تم استخدام عمليات المسح لإعادة بناء جميع الخلايا العصبية والأعضاء ‏المستهدفة للعصب الذي يربط الجهاز العصبي للجهاز الهضمي لليرقات بالدماغ.‏

فاكتشفوا نوعاً من «مستقبلات التمدد» في مريء اليرقات، والتي كانت متصلة بمجموعة من ‌‏6 خلايا عصبية منتجة للسيروتونين في الدماغ.‏

والسيروتونين هو مركب كيميائي يشارك، من بين وظائف بيولوجية أخرى، في التحكم بالحالة ‏المزاجية، فهو يوفر شعوراً بالنشوة، ولهذا السبب، يُطلق عليه أحياناً «المادة الكيميائية التي ‏تمنح الشعور بالسعادة».‏

لكن الباحثين اكتشفوا أيضاً شيئاً مثيراً للاهتمام للغاية حول الطريقة التي تستجيب بها خلايا ‏السيروتونين هذه للطعام الذي تم استهلاكه.‏

بدوره، قال أندرياس شوفس الذي يعمل أيضاً في معهد ‏LIMES‏ وهو الباحث الرئيسي في ‏الدراسة: إنه “يمكن [للخلايا المنتجة للسيرتونين] اكتشاف ما إذا كان [الشخص يتناول] طعاماً ‏أم لا وتقييم جودته أيضاً أي له قيمة غذائية ، مردفاً: إنها تنتج السيروتونين فقط إذا تم اكتشاف ‏طعام جيد الجودة، ما يشير إلى أن الخلايا العصبية تقوم بنوع من مراقبة الجودة على أي ‏شيء يتم ابتلاعه.‏

وأضاف شوفس: ينظر الدماغ إلى الطعام المحتوي على العناصر الغذائية على أنه مكافأة، ما ‏يدفع الخلايا العصبية إلى إطلاق السيروتونين، ما يجعل اليرقات تشعر بالسعادة وتستمر في ‏الأكل. ونظراً لأنه آلية مهمة بشكل أساسي للبقاء، يعتقد الباحثون أنه ربما يوجد الآلية نفسها ‏لدى البشر أيضاً.‏