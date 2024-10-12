بمن فيهم الوافدون من لبنان.. غداً انطلاق الحملة الوطنية الشاملة لتلقيح الأطفال

تشرين – بادية الونوس:

تطلق وزارة الصحة غداً الأحد حملة التلقيح الوطنية الشاملة التي تستهدف الأطفال دون سن خمس سنوات بمن فيهم الأطفال الوافدون من لبنان، وتستمر الحملة لغاية ١٧ من الشهر الجاري، وذلك عبر ١١٢٦ فريقاً جوالاً و١٠٣٩ مركزاً صحياً.

وبينت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان طرابيشي أن تقديم اللقاح للأطفال لغاية عمر خمس سنوات، وكذلك للسيدات في سن الإنجاب، كما سيشمل الأطفال المتسربين، مؤكدة أن الغاية منه رفع المناعة لدى الأطفال ضد الأمراض وخفض معدلات الوفيات، إضافة إلى خفض معدل الامراض عند الأطفال وتزويدهم بفيتامين A والوقاية من الأمراض المشمولة .

ولفتت د.طرابيشي إلى أهمية دور الجهات المعنية، منها التربية أو الإعلام، وكذلك النقابات في التوعية حول أهمية أخذ اللقاح والتقيد بالتعليمات عبر نشر الوعي لدى الأهالي، و ذلك بغية الوصول إلى كل الأطفال المستهدفين في هذه الحملة .

يشار إلى أن عدد المراكز الصحية ١٠٣٩ مركزاً، وعدد المراكز المحدثة ١٠٣ مراكز، وعدد الفرق الجوالة ١١٢٦ فريقاً، حيث تم تأمين جميع مستلزمات الحملة من صناديق السلامة وسجلات أولية وتأمين أدوية إسعافية تحسباً لأي طارىء.