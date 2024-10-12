قوات «يونيفيل» ترفض طلب «إسرائيل» مغادرة مواقعها على الحدود اللبنانية

أكد المتحدث باسم قوات اليونيفيل الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان أندريا تينينتي رفض قواته مغادرة مواقعها على الحدود مع لبنان بعد طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها ذلك.

وقال تينينتي لوكالة الصحافة الفرنسية: طلبت منا “إسرائيل” مغادرة مواقعنا على طول الخط الأزرق”، خط الانسحاب المؤقت الذي أنشأته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مؤكداً أنه تقرر بالإجماع البقاء في المواقع لأن علم الأمم المتحدة يجب أن يرفرف في هذه المنطقة.

وكان أصيب أربعة من عناصر قوة اليونيفيل في اعتداءات إسرائيلية على مقرها في الناقورة خلال الأيام الماضية، اثنان منهم من الجنسية الإندونيسية والآخران من الكتيبة السريلانكية.