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٢٥٧٦٣ وافداً من لبنان عبر معبر العريضة الحدودي

تشرين – رفاه نيوف:

تستمر محافظة طرطوس في استقبال الإخوة اللبنانيين الوافدين إلى سورية عبر معبر العريضة الحدودي الرسمي وتقديم الاستجابة السريعة لهم.
وقد بلغ عدد القادمين والوافدين عبر معبر العريضة حتى تاريخ ١١/ ١٠ / ٢٠٢٤، كما أكد لـ”تشرين” عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة والإغاثة بالمحافظة الدكتور هاني خضور ٢٥٧٦٣ فرداً، منهم /١٧٢٨١ / قادماً من السوريين و ٧٩٥٩ وافداً لبنانياً و٥٢٣ قادماً أجنبياً.
مبيناً أنه تمت استضافة ٤٢٠٨ أشخاص من قبل المجتمع الأهلي بطرطوس وقدمت /٢١٩ / شقة مجاناً لإخوتنا الوافدين.
ويتم تقديم الاستجابة السريعة لجميع الوافدين بأنواعها الغذائية والصحية والدعم النفسي، وبلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة ١٢٨٨١ خدمة (إسعافية وفحص، وصفات، أدوية، خدمات لقاح وصحة إنجابية وصحة نفسية).

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