صيانة محطات وخطوط نقل الكهرباء الرئيسية بدرعا لتلافي الأعطال وتحسين الأداء

درعا – وليد الزعبي:

تتواصل أعمال صيانة محطات تحويل الكهرباء الرئيسية في محافظة درعا وخطوط التوتر الرئيسية ٢٣٠ك.ف المغذية لها والتي تربطها مع محطات الدير علي والكسوة وغزالة والكوم.

وأوضح مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس هاني المسالمة أن ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بالتعاون مع ورشات دائرة تشغيل درعا وفوج الإطفاء، تقوم بأعمال الصيانة للمحطات الرئيسية والتي تشمل غسيل كامل مكونات ساحتها من العوازل والأبراج لجميع خطوط التوتر العالي ٢٣٠ ك.ف الواصلة بين هذه المحطة ومحطات أخرى داخل وخارج المحافظة، وتستمر الأعمال لعدة أيام وذلك نتيجةً لكثرة الأبراج التي تحتاج لصيانة على طول مسار الخطوط المستهدفة بين المحطات.

وأشار المسالمة إلى أن أعمال صيانة لاحقة ستتم لمحطات تحويل أخرى حسب الأولويات، وهو إجراء دوري سنوي مهم لرفع مستوى أداء المحطات وإبقائها بالجاهزية المطلوبة، منوهاً بأن اجمالي عدد محطات التحويل في المحافظة يبلغ ١١ محطة تتوزع بين كل من درعا والعجمي والشيخ مسكين والباسل/المسيفرة والصنمين وبصرى وغزالة وجاسم ونوى والحراك، إضافة لمحطة تحويل غباغب الجديدة على أوتوستراد دمشق – درعا الدولي عند موقع الجامعات الخاصة، التي تم افتتاحها ووضعها في الخدمة مؤخراً، وذلك لتلبية احتياجات المنطقة بما تحتوية من فعاليات حيوية سواء كانت تعليمية أو صناعية، ولتخفيف الضغط عن باقي محطات المحافظة.

بدوره رئيس دائرة تشغيل درعا التابعة لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس محمد أسعد، ذكر أن ورشات المؤسسة مع ورشات دائرة تشغيل درعا تنفذ الأعمال وفق أسس فنية معتمدة في مجال صيانة محطات التحويل وخطوط نقل الطاقة الرئيسية بينها، وهي تبذل جهوداً كبيرة لإنجازها بأسرع ما يمكن، حيث يجري العمل حتى في أيام العطل، مبيناً أن مثل هذه الأعمال ضرورية للحفاظ على جاهزية المحطات وأداء خدماتها بالمستوى المطلوب وتلافي أي أعطال قد تحدث.

من جهته رئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات في درعا زياد عرار، تطرق إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الكهرباء، حيث يستجيبون وعلى مدار الساعة لإصلاح الأعطال الحاصلة في مختلف أرجاء المحافظة، وينفذون عمليات الإصلاح اللازمة وكذلك عمليات الصيانة الدورية لمحطات ومراكز التحويل والشبكات التي تحتاج ذلك في سبيل تأمين الخدمة الكهربائية للمشتركين بالمستوى المقبول وفق برنامج التقنين المعتمد.

ولفت عرار إلى أن التنظيم النقابي لا ينقطع عن التواصل مع ورشات الطوارئ والصيانة في مواقع العمل للمساهمة بتذليل الصعوبات إن وجدت وتحسين الأداء، وأمل من العاملين ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي والسلامة المهنية أثناء تأدية العمل، لما لها من دور مهم في الحفاظ على سلامتهم.