اختطاف طبيب وإطلاق النار عليه في مدينة دير الزور.. والجهات المُختصة تُباشر تحقيقاتها

تشرين – عثمان الخلف:

أقدم مجهولون أواخر ليل أمس على اختطاف أحد الكوادر الطبية بمشفى “الفرات”، طبيب القلبية الدكتور “محمد الخلف” في مدينة دير الزور أثناء عودته من مقر عيادته في حي ” حطلة ” الحادثة التي تُسجل لأول مرة في مركز المحافظة كشف تفاصيلها الطبيب ” الخلف ” في حديثه لـ”تشرين” قائلاً: “أثناء عودتي من عيادتي في “حطلة” اعترضنا مجهولون يقودون سيارة نوع “سيراتو” سوداء اللون بالقرب من مطاعم “السيد” في حي “الحويقة” الذي يخلو من السكان، كنت برفقة عائلتي وابني طبيب الأطفال “يزن”، في البداية أشاروا إلى أن لديهم حالة مرضية، فوجهتهم بالذهاب لأحد المشافي الخاصة، ليعترضوا طريقنا فجأة ويوقفوا سيارتهم بوجه سيارتي خلال محاولتي عبور جسر ” البعث “، وتحت التهديد اقتادوني إلى أحد الأحياء المهجورة وأطلقوا رصاصة على قدمي بعد الاعتداء علي بالضرب”.

وحسب الطبيب فإن مدة الاختطاف لا تتجاوز ثلاثة أرباع الساعة، مُبيناً أنه يجهل من اختطفوه ولا عداوات له بالمطلق، ناهيك بأن هذا الفعل لم يكن بقصد السرقة حيث قاموا بعد ذلك بنقلي بواسطة سيارتهم ورميي بمنطقة خالية عند أطراف حي ” الفيلات “، ليقوم من كان هناك من الأهالي بإسعافي إلى مشفى ” الأسد ” حيث تلقيت العلاجات اللازمة.

من جانبها أكدت زوجة الطبيب ” الخلف ” أن مُنفذي العملية كانوا يراقبوننا منذ انطلاقنا إلى حي ” حطلة ” حيث مقر العيادة، وما بعد خروجنا منه، وعصر اليوم نفسه جاء مجهولون يسألون عن زوجي إلى منزلنا ولم نتعرف على أي أحدٍ منهم.

الحادثة المفاجئة ألقت بظلالها على الشارع الديري، فيما باشرت الجهات المُختصة تحقيقاتها لكشف ملابساتها منذ الاطلاع على وقوعها.