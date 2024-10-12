رصد 400 مليون ليرة ثمن مازوت للمدارس

تشرين – طلال الكفيري:

لاتزال مديرية تربية السويداء وفي ظل عدم تزويدها بمادة المازوت لتاريخه، من لجنة المحروقات في المحافظة، عاجزة تماماً عن البدء بتوزيع المادة على مدارسها، التي عادة تبدأ في الشهر التاسع، ما آثار مخاوف الأهالي على أبنائهم التلاميذ، وخاصة من هم في مرحلة التعليم الأساسي حلقة أولى، لكون استمرار الواقع كما هو عليه الآن سيكون له انعكاسات سلبية على التلاميذ في قادمات الأيام، وخاصة إذا ما تعرضت المنطقة لمنخفضات جوية، نتيجة ما قد يلحق بهم من ضرر صحي “كالنزلات الصدرية” وغيرها من أمراض الشتاء، وتمنى الأهالي على لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة أن تعطي أولوية توزيع مادة المازوت للمدارس.

من جهته أوضح رئيس شعبة حفظ الطاقة في مديرية تربية السويداء صالح مزهر ل” تشرين” أن مديرية تربية السويداء قامت برصد 400 مليون ليرة لدى فرع محروقات السويداء، وهي كدفعة أولى من قيمة المادة المخصصة لمازوت المدارس، ليصار إلى توريدها للمديرية التربية في حال توافرت المادة، مضيفاً إن لجنة تقدير الاحتياج في المحافظة قدرت احتياج المدارس 250000 ليتر شهرياً، حيث ستكون أولوية التوزيع للمناطق الباردة أي الشرقية.