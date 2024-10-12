تذاكر خمس نجوم.. وتساؤلات عن خصوصية السفر من دمشق إلى دير الزور..؟!

دير الزور – مالك الجاسم:

شكاوى بالجملة وصلت من المواطنين عن الفارق الشاسع لتذكرة السفر من دمشق إلى ديرالزور، والتي تصل إلى ١٢٥ ألف ليرة سورية وبعضهم أكد بأنها تجاوزت هذا الرقم، برغم بأنها محددة ٦٣ ألف ليرة من دير الزور إلى دمشق وبالعكس، ويبقى السؤال المحير والذي ينتظر إجابة شافية من أهل الحل والربط عن الأسباب التي تقف خلف هذا الموضوع، وهل تختلف المسافة من دير الزور إلى دمشق عنها من دمشق إلى دير الزور..؟!

وفي هذا الإطار يقول المواطن أنس: إن سعر التذكرة وصلت ١٢٥ ألف ليرة من دمشق إلى دير الزور ولا نعرف ما هي الأسباب خلف ذلك، علماً بأن المسافة هي ذاتها من دير الزور إلى دمشق وسعر التذكرة ٦٣ ألف ليرة ولا تزيد ولا تنقص..؟!!

من جانبه (أحمد) أضاف: إن هناك ارتفاعاً كبيراً وفارقاً شاسعاً ما بين الذهاب والإياب، وتتقاضى شركات السفر ضعف المبلغ عند العودة من دمشق إلى دير الزور.

ولمعرفة تفاصيل إضافية حول هذا الأمر أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور مسؤول قطاع النقل “فايز الحسين” خلال حديثه لـ”تشرين” بأن هناك شكاوى حول هذا الموضوع، ولكنه لا يتعلق من خط دير الزور – دمشق بل العكس، ومنذ فترة قمنا بإعداد مذكرة من قبل المحافظة لمعالجة هذا الموضوع مع المكتب التنفيذي في دمشق.

وأضاف “الحسين” بأن هناك تقيد كامل بالتسعيرة في دير الزور ولا توجد أية شكوى وفي حال وجدت تتم معالجتها بشكل فوري، إضافة إلى أنه يتم الكشف على حالة الحافلة الفنية وجاهزيتها قبل مغادرتها.

من جانبه مدير مركز انطلاق البولمان بدير الزور “عبد الحميد الحمش” أكد بأن هناك تقيد كامل بالتسعيرة في كافة الشركات في محافظة دير الزور حسب ما تم تحديده من اللجنة في المحافظة ومصدقة من المكتب التنفيذي، ولم يطرأ أي تغيير على سعر تذكرة الركوب وهناك التزام تام من جميع شركات النقل العاملة في مركز انطلاق البولمان بدير الزور، ونحن كإدارة مركز نقوم بالمتابعة وبشكل يومي لهذا الموضوع وأية شركة تقوم بتقاضي مبلغ زائد عن المبلغ الذي تم تحديده سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركة، ونقوم باستقبال أية شكوى من الأخوة المسافرين.

يذكر بأن عدد حافلات البولمان المغادرة بشكل يومي من دير الزور باتجاه المحافظات الأخرى تتراوح بين ٣٥ – ٣٧ حافلة بولمان.