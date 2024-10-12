تسعيرة وسائط نقل دمشق- شهبا تفوق ما تتقاضاه الباصات المنطلقة من السويداء..!

تشرين- طلال الكفيري:

تساؤلات عدة يطرحها أهالي منطقة شهبا بمحافظة السويداء ولاسيما من كانت وجهتهم مدينة دمشق، عن السر الكامن وراء تقاضي أصحاب وسائط النقل العاملة على خط دمشق شهبا 10 آلاف ليرة على الراكب الواحد، علماً أن التسعيرة الرسمية هي 7 آلاف ليرة، واللافت في الموضوع أن أصحاب السيارات العاملة على خط دمشق السويداء يتقاضون 8 آلاف ليرة على الراكب الواحد، رغم أن المسافة الكيلومترية لخط دمشق السويداء، أبعد بنحو 17 كيلو متراً من المسافة الكيلو مترية الفاصلة بين دمشق- شهبا

أضف إلى ذلك يشكو الكثيرون من المواطنين أيضاً من الأجور التي تتقاضاها شركات النقل الجماعي، التي تبلغ 15 ألف ليرة، حيث من المفترض وبعد رفع الأجرة 2000 ليرة أن تتقاضى 14 ألف ليرة فقط، لكون تسعيرتهم النظامية كانت 12 ألف ليرة، ولسان حالهم يسأل أين الجهات الرقابية في السويداء عن هذه المخالفة الواضحة والصريحة؟ سواءً دوريات حماية المستهلك، أو اللجان التموينية المشكلة على مستوى الوحدات الإدارية منذ بداية العام الفائت، والتي على ما يبدو تشكيلها كان ومازال مجرد تحصيل حاصل لأكثر، فعملها ما زال دون المطلوب

من جهته بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أن دوريات حماية المستهلك نظمت خلال الأيام الماضية العديد من الضبوط بحق عدد من السائقين لتقاضي أجور زائدة، وعلى المواطنين تفعيل ثقافة الشكوى وإبلاغ المديرية عن أي مخالفة تموينية، ليصار إلى معالجتها أصولاً، فنحن نتمنى تعاون المجتمع المحلي، وخاصة أن المديرية تعاني من نقصٍ بالعناصر الرقابية، ومن غير الممكن تغطية كامل مساحة المحافظة.