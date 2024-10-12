ساعة واحدة كل 15 يوماً لا تكفي.. أهالي قرى الشامية والسنديانة باللاذقية يشكون العطش 

تشرين – جعفر خيربك:

تعاني قرى الشامية والسنديانة في ريف اللاذقية من نقص حاد في مياه الشرب نتيجة قلة التغذية المائية الواصلة لتلك القرى، إذ اشتكى عدد من الأهالي ل”تشرين” حرمانهم من مياه الشرب وعدم وصولها لقراهم، مبينين أن قرى الشامية والسنديانة وضعها لايطاق في ظل ما يتكبدون من معاناة من سوء التغذية المائية إذ إن هذه القرى لايتم تغذيتهما بالمياه بأكثر من ساعة أو ساعتين أسبوعياً .

وأشار الأهالي في شكواهم إلى أن الأشهر الماضية من فصل الصيف تعد الأشهر الأشد سوءاً فيما يخص مسألة المياة إذ كانت المياه لاتصل إلى منازلهم إلا مرة واحدة كل أسبوعين و” مازاد الطينة بلة ” هو ضعف الضغط المائي الذي أثر كثيراً على ساكني الطوابق العليا حيث تسبب بمنع وصول المياه إلى منازلهم وحرمانهم من المياه.

تواصلت “تشرين” مع مدير مشروع الإرواء الخاص بهذه القرى المهندس نافع عباس، الذي أوضح أن وضع المياه بدأ بالتحسن تدريجياً، مبيناً بأن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة ليس انقطاع التيار الكهربائي كما يعتقد البعض بل يعود إلى نقص الوارد المائي من نبع نهر السن.

وأشار عباس إلى أن المشروع الذي يغذي هذه القرى بالمياه يمتد ليشمل 85 قرية أخرى، ما يزيد من الضغط على الموارد المائية.