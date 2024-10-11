تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في مستشفى كمال عدوان في غزة

حذر المكتب الإعلامي في غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان اليوم أن الوضع في مستشفى كمال عدوان بات كارثياً والساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لحياة كثير من الأطفال داخل قسم العناية المركزة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال وصوله إلى المستشفيات في شمال القطاع، الأمر الذي يهدد بإخراجها من الخدمة، ويعمق من الكارثة الإنسانية والصحية ويهدد حياة أكثر من 400 ألف فلسطيني.

وحمّل المكتب الإدارة الأمريكية وشركاءها في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من انعدام الخدمات الصحية شمال القطاع، وقال: “لم يعد هناك أي خدمة صحية تقريباً شمال قطاع غزة، حيث تواصل “إسرائيل” منع بعثات الإغاثة من الوصول إلى المنطقة”.

وطالب غيبريسوس سلطات الاحتلال بوقف أوامر التهجير القسري وعدم التعرض للمستشفيات.