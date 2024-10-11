حزب الله ينفي ماجاء في تقرير نشرته رويترز: محض خيال من كتّابها ومستشارييها الأمنيين

نفى حزب الله ما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة رويترز حول ما أسمته القيادة الجديدة للحرب البرية في الحزب وما أورده من تفاصيل عن طبيعة الحرب وخططها، واصفاً التقرير بأنه من خيال كتّاب وصحفيي الوكالة ومستشارييها الأمنيين.

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان: نشرت وكالة “رويترز” تقريراً عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية في ‏حزب الله وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة ‏هذه الحرب وخططها وأسلحتها، إن ‏هذا التقرير هو محض خيال كتّاب رويترز وصحفييها ومستشارييها الأمنيين ‌‏ليس إلا”.

وتابع البيان: “وبالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميداني في حزب الله عار من الصحة ‏جملة وتفصيلاً، وأن سياستنا ‏كما بات معلوماً وقد يكون من الضروري ‏التأكيد عليه مجدداً، أنه لا توجد مصادر في حزب الله، فضلاً عن ‏مصدر ‏قائد ميداني يقدم مثل هذه المعلومات الخطيرة المنسوبة إليه”.