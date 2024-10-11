قريباً بطولة الضاحية لأم الألعاب

تشرين- هيفاء الابراهيم:

تنطلق غدا السبت فعاليات بطولة الضاحية لألعاب القوى بمشاركة كبيرة من لاعبي ولاعبات منتخبات المحافظات ولكل الفئات في دير عطية في ريف دمشق لانتقاء لاعبي المنتخب الوطني لكلا الفئتين “ذكور و إناث” والذي سيشارك نهاية الشهر المقبل في بطولة الضاحية لغرب آسيا في الأردن، وحول هذه البطولة تحدث لتشرين سليمان حويلة رئيس اتحاد ألعاب القوى حيث قال :تأتي فعاليات هذه البطولة ضمن الخطة الموضوعة من قبل اتحاد أم الألعاب والتي نسعى دائما على تنفيذها بحسب ما يتوفر لدينا من إمكانات وظروف مناسبة, لذلك حرصا منا على إبقاء هذه الرياضة تحت الأضواء وحاضرة في الساحة الرياضية السورية وتكون جاهزة استعدادا للمشاركات الخارجية، والتي نسعى من خلالها لإظهار الصورة الحقيقية لتطور بلدنا بتميز لاعبيها ولاعباتها في هذه اللعبة وحضورهم اللافت والمؤثر في البطولات والمحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وأكد حويلة أن الأعداد الكبيرة للمشاركين من اللاعبين ولأغلب الفئات “الناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات” ومن معظم المحافظات يعكس الاهتمام الكبير من المعنيين لهذه الرياضة في اللجان الفنية الفرعية في المحافظات ويؤكد أن الإجراءات والتسهيلات التي تقدم للاعبين واللاعبات تلقى ترحيبا ورضا من الجميع ما يساهم في اتساع القاعدة الشعبية لهذه الرياضة، ونوه حويلة أن هذه التجارب والاختبارات للاعبين واللاعبات هي فرصة حقيقية وميدانية للوقوف على المستويات الصحيحة للاعبين بشكل شفاف وحقيقي قبل اعتمادهم واختيارهم لتمثيل سورية في المنتخب الوطني الذي نعلق عليه الكثير من الأمال والأمنيات قريبا في الأردن بمشاركته ببطولة سباق الضاحية لغرب أسيا بعد اخضاعهم لمعسكر داخلي في دمشق بإشراف أكفاء المدربين الوطنيين وسيستمر حتى موعد المشاركة في هذه البطولة.

وختم حويلة أن إصرارنا دائما على متابعة لاعبينا وخلق الظروف الملائمة لممارسة تدريباتهم هو واجب علينا و من ضمن مسؤولياتنا الوطنية والرياضية.