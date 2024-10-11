درجات الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

تشرين:

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 5 درجات ‏مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض ‏جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن ‏يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية الغربية، وسديمياً في المناطق الشرقية، ويكون الجو ‏مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام وبارداً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب ‏الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والساحلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الشرقية والبادية شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

غداً … تستمر درجات الحرارة بالانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها ‏بنحو 2 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، والجو صحو ‏بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، بينما ليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية.