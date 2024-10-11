بقيادة خوسيه لانا منتخبنا الأول يقص شريط مشاركته في بطولة ملك تايلند بمواجهة طاجيكستان

تشرين_ إبراهيم النمر:

يلتقي اليوم الجمعة منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم نظيره الطاجيكي عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت دمشق في افتتاح بطولة كأس ملك تايلند الودية بنسختها الخمسين، التي ستقام على ملعب تينسولانون في مدينة سونغخلا التايلندية.

المباراة منقولة مباشرة على قناة 32 Thairath TV.

عمر خريبين خارج حسابات خوسيه لانا بشكل قطعي يتبعه عمر السوما بحجة عدم مشاركته في الدوري القطري رفقة فريقه العربي بشكل أساسي، وعلاء الدين الدالي الذي يلعب في الدوري العراقي، أضف لذلك تواجدت أسماء جديدة من المحترفين المغتربين في مقدمتهم محمد الصلخدي في القائمة التي اختارها خوسيه اعتمد فيها على ثلاثة حراس مرمى هم :

أحمد مدنية -الياس هدايا – إستبيان جليل.

أما في خط الدفاع فاختار ثائر كروما وعمر الميداني وأيهم أوسو وأحمد الفقا وعلي الرينة و خالد كردغلي – ظهير أيسر، إغناسيو أبراهام – ظهير أيسر.

كما اختار في خط الوسط كل من:

ايزاكيل العم، ومحمد عثمان وسط هجومي، مصطفى جنيد وسط هجومي، سيمون أمين – وسط، محمد العنز – وسط، إلمار إبراهيم – وسط.

وفي خط الهجوم اعتمد على:

توبياس سيرفيرا، محمد الحلاق – جناح أيمن، محمد الصلخدي – جناح أيمن، عمار رمضان – جناح أيسر، محمود الأسود – جناح أيمن، نوح شمعون – جناح أيسر، محمود المواس -جناح أيمن.

أرشيف المواجهات

انتصر منتخبنا بمباراتين وخسر مباراة وتعادل مثلها، وتلقت شباكنا 4 أهداف وسجلنا 4 وأيضاً تلقى منتخب طاجيكستان 4 أهداف وسجل 4.

سورية ١ طاجيكستان صفر، سورية صفر طاجيكستان 2، سورية صفر طاجيكستان صفر، سورية 3 طاجيكستان 2.