منتخبنا الكروي الناشئ يلتقي العراق ودياً في كربلاء

تشرين:

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين اليوم مع نظيره العراقي في معسكره الإعدادي المقام في مدينة كربلاء العراقية، محاطاً باهتمام خاص من اتحاد الكرة العراقي، ومتابعاً من قبل الإعلام الرياضي في المدينة.

المباراة ستنطلق في الرابعة عصراً على استاد كربلاء الدولي.

الكابتن فراس معسعس المدير الفني للمنتخب نوه بأهمية المعسكر ولقاء المنتخب العراقي القوي، الذي يشبه بأدائه وبنية لاعبيه، فرق مجموعتنا القوية في التصفيات.

وكان منتخبنا قد وصل إلى مدينة كربلاء وحظي باستقبال مميز من رئيس وأعضاء اتحاد الكرة الفرعي في المدينة، وسيستمر المعسكر التدريبي حتى الخامس عشر من الشهر الحالي على أن تتخلله مباراتان وديتان مع نظيره العراقي، علماً أنه يتواجد 22 لاعباً في المعسكر الحالي الذي لم يتواجد فيه اللاعبون المحترفون في الخارج لارتباطهم مع أنديتهم، واللاعبون الـ22 هم:

هادي إسماعيل، محمد كرم هندي، أسد حسن، نور الدين أحمد، بلال موصلي، ماهر سوركي، حمزة ديوب، يحيى شيخ العشرة، خضر السلوم، أحمد قطان، محمود الحسن، عبد الرحمن السراج، عبد الملك نقار، يوسف شحيبر، محمد نور حمود، بشار الحريري، ليث الناصر، عبد الهادي الحريري، بديع شملص، عبد الرحمن ديناوي، محمد عصام البقاعي، عماد بكور.