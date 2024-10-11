من سيتوج بلقب النسخة الأولى من مسابقة درع الاتحاد.. الوحدة أم حطين؟

تشرين- هيثم العلي:

يسدل الستار على منافسات مسابقة درع الاتحاد لكرة القدم لعام 2024 في نسخته الأولى اليوم الجمعة بملعب الجلاء بدمشق الساعة الثالثة عصرا بين الوحدة وحطين.

امتحان صعب

المدرب ضرار رداوي ولاعبوه يدركون حجم المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم، مثلما تؤكده جديتهم خلال المرحلة التحضيرية، هذا من جانب ومن جانب آخر الرداوي يقابل أحد أفضل المدربين في دورينا وهذا وحده اختبار كبير له في اكتساب الثقة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مدرب كبير وجمهور كبير سيحضر مجريات اللقاء.

وطموح الفريقين كبير جداً في التتويج باللقب الأول، حطين جاهز فنياً وبدنياً بعد خوضه تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية، والتي سبقها خوض مباريات ودية مهمة وفي الوقت نفسه وجود انسجام وتفاهم كبير بين اللاعبين الذين يقدمون كل ما هو ممكن من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

الوحدة وأوراقه!

بدوره فريق الوحدة يسعى لبلوغ النهائي من أجل تقديم هدية مبكرة لجماهيره ومصالحتهم منذ بداية الموسم الكروي، وهو الذي يمتلك نخبة من اللاعبين المميزين.

كيف وصل الفريقان للنهائي?

الوحدة تجاوز جاره الشرطة في الدور الأول بنتيجة 3-1، وحقق فوزاً صعباً على الكرامة في ربع النهائي بركلات الترجيح 10/11 بعد مباراة قوية وندية انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. كما فاز على الشعلة في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

حطين بدأ المنافسات بفوز على الجيش بهدف عبد الهادي الدالي أتبعه بفوز ثان على جاره جبلة برباعية مقابل هدف تناوب على تسجيلها كل من عبد الهادي دالي وسعد أحمد ومحمد عنز وضياء الحق محمد .

وحسب نظام البطولة، إذا انتهت المباراة بالتعادل، يصار الى لعب أشواط إضافية، وفي حال بقى التعادل مسيطراً يتم اللجوء إلى قاعدة ركلات الحظ الترجيحية.

ضرار رداوي أكد أن التتويج باللقب أمر مهم وهو حافز كبير قبل انطلاق الدوري الممتاز، والوحدة فريق كبير وعريق ولديه الطموح نفسه بالتتويج.

من جهته مدير فريق الوحدة بهاء مستو أشار إلى أهمية لقاء اليوم ضد فريق لديه كوكبة نجوم الكرة السورية، وقد أظهر مستويات مميزة خلال هذه المنافسات والطموح مشروع للفريقين للفوز بالنهائي وتبقى أرض الملعب هي من تحكم.