رقم قياسي لليابان في تصفيات كأس العالم… ومفاجآت للمنتخبات العربية

تشرين:

شهدت مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، مفاجآت بالنسبة لعدد من المنتخبات العربية التي خسرت نقاطاً مهمة.

وخسر المنتخب الأردني أمام كوريا الجنوبية ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، بنتيجة 2-0.

وانفردت كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وتجمد رصيد المنتخب الأردني عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وأنهى المنتخب العُماني لقاءه مع الكويت في المجموعة ذاته بفوز عريض بنتيجة 4-0.

ويعد هذا الفوز الأول للمنتخب العُماني بعدما خسر في أول جولتين أمام كل من العراق وكوريا الجنوبية.

وبات المنتخب العُماني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الكويت المركز الخامس برصيد نقطتين.

وفي مباراة من المجموعة نفسها، فاز العراق 1- صفر على فلسطين، ليرتفع رصيد “أسود الرافدين” إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف فقط خلف المنتخب الكوري الجنوبي متصدر المجموعة.

ولم ينجح الأخضر السعودي في الفوز على اليابان، حيث خسر بثنائية نظيفة ليحتل المركز الثالث.

رقم تاريخي لا يصدق!

يشار إلى أن اليابان هو أول منتخب في تاريخ تصفيات كأس العالم (بكل القارات) يفوز بأول 9 مباريات ويحافظ على نظافة شباكه فيها كلها (سجل 38 هدفاً ولم يتلق أي هدف).

وبالنسبة لمباريات المجموعة الأولى، فاز منتخب قطر على قيرغيزستان 3-1، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الإمارات، وتعادل مع كوريا الديمقراطية.

ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب قيرغيزستان المجموعة من دون نقاط.

وتعادل المنتخب الإماراتي في المجموعة ذاتها مع كوريا الديمقراطية بنتيجة 1-1، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف إيران وأوزبكستان صاحبة الصدارة.