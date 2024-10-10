خلال زيارته إلى إيران.. الوفد الإعلامي يلتقي السفير السوري في طهران

طهران – نصار الجرف:

التقى الوفد الإعلامي السوري، الذي يزور إيران حالياً، السفير السوري في طهران، الدكتور شفيق ديوب، وذلك في مقر السفارة في طهران، حيث قدم السفير ديوب عرضاً سياسياً شاملاً، عن أهم التطورات التي تحدث في المنطقة حالياً، وموقف سورية والجانب الإيراني حيالها، كما أشار إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين سورية وإيران، والتي تشكل نموذجاً كتحالف استراتيجي في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية، رغم كل المحاولات الغربية لإضعافها، مؤكداً أن هذه العلاقات ستبقى راسخة، بما يضمن مصلحة البلدين الصديقين.

وفيما يتعلق بالجانب الإعلامي أكد السفير ديوب على المضي قدماً في علاقات التعاون بين وسائل الإعلام السورية ونظيرتها الإيرانية، لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد أحداثاً تستدعي سورية تشكيل جهد إعلامي موحد للتصدي للحملات الإعلامية المعادية التي تستهدف مصلحة البلدين، بما يسهم في إيصال صوت الحق والحقيقة للرأي العام العالمي.

ونوه السفير ديوب بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، والجهود والمساعي المبذولة في إطار تنشيطها وتعزيزها، من خلال توسيع قاعدة التبادل التجاري وتعزيز فرص المشاريع الاستثمارية الإيرانية في سورية وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار.

من جانبه، أشار رئيس الوفد الإعلامي السوري، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، عبد الله الشيخ إلى أن هذه الزيارة والتي تأتي في إطار علاقات التعاون بين الجانبين، هي تلبية لدعوة من المستشارية الثقافية في السفارة الإيرانية بدمشق، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية، لاسيما في المجال الإعلامي، نظراً لما يؤديه الإعلام من دور في التصدي للحملة الإعلامية الغربية المغرضة، وخاصة فيما يحدث من أحداث سياسية وعدوان إسرائيلي على المنطقة.

كما قدم عدد من الزملاء، أعضاء الوفد، مداخلات تركزت حول ضرورة زيادة تبادل الخبرات الإعلامية، وخاصة في ظل ما لمسوه من تقدم وتطور إيراني في هذا المجال، وفي المجالين الفني والتقني الإعلاميين، والاستفادة من الفرص المتاحة، لاسيما أن إيران لها تجربة إعلامية رائدة.

يشار إلى أن الوفد الإعلامي زار البرلمان الإيراني وحضر جانباً من إحدى جلساته، والتقى عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، كما زار الوفد عدداً من المؤسسات الإعلامية منها وكالة مهر للأنباء، والوكالة الإيرانية للأنباء المصورة “إيران نيوز” والتلفزيون الإيراني الرسمي، وجامعة مؤسسة الإعلام التابعة للتلفزيون الإيراني.