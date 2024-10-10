خوسيه لانا: تركيزنا ينصب على مباراة الغد مع طاجيكستان

تشرين

عقد اليوم في تايلند المؤتمر الصحفي للقاء منتخبنا الوطني بكرة القدم ونظيره الطاجيكي في بطولة ملك تايلند التي ستجرى غداً في الثانية عشرة ظهراً بتوقيت دمشق.

وفي ذلك أكد المدير الفني لمنتخبنا خوسيه لانا أن الوصول إلى تايلند استغرق وقتاً طويلاً وشاقاً يقدر بنحو أربعين ساعة.

ولفت إلى انه أجرى حصتين تدريبيتين فقط تم خلالهما بذل قصارى الجهد لنكون جاهزين في مباراة الغد.

مشيراً إلى أنه تابع المباريات السابقة لجميع المنتخبات المشاركة وتركيزنا اليوم فقط على مباراة الغد أمام طاجيكستان ومن ثم ننتقل للجولة الأخرى.

بدوره اللاعب محمد عثمان قال:

سنعمل كل شيء للعب مباراة جميلة يستمتع بها الجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد كل السوريين.

وأضاف إن كرة القدم التايلندية متطورة ولديهم مشروع استراتيجي لمنتخبهم وهناك لاعبون مميزون سيكون لهم شأن كبير في المستقبل.

وختم عثمان بقوله الجمهور السوري رقم صعب دائماً فهو يؤازر المنتخب في كل مكان وزمان ولو كان بالإمكان مجيئهم إلى تايلند لرأيتم الجمهور السوري يملأ المدرجات كلها.