وحدات الهندسة تفجر عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب سوق نايف التجاري بدرعا

فجرت وحدات الهندسة اليوم عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب سوق نايف التجاري و تجمع المدارس المجاور في ‏حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.‏

وبين مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن المواطنين اكتشفوا وجود عبوة مزروعة قرب رصيف السوق المذكور ‏وأبلغوا الجهات المختصة التي حضرت إلى المكان .‏

وأوضح المصدر أنه بعد الكشف الهندسي على العبوة الناسفة تبين عدم إمكانية تفكيكها وبالتالي اتخذ القرار بتفجيرها ‏بعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية وإخلاء المنطقة من السكان، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات في موقع التفجير ‌‏.‏