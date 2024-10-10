آخر الأخبارأخبارسياسة

وحدات الهندسة تفجر عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب سوق نايف التجاري بدرعا

فجرت وحدات الهندسة اليوم عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب سوق نايف التجاري و تجمع المدارس المجاور في ‏حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.‏
وبين مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن المواطنين اكتشفوا وجود عبوة مزروعة قرب رصيف السوق المذكور ‏وأبلغوا الجهات المختصة التي حضرت إلى المكان .‏
وأوضح المصدر أنه بعد الكشف الهندسي على العبوة الناسفة تبين عدم إمكانية تفكيكها وبالتالي اتخذ القرار بتفجيرها ‏بعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية وإخلاء المنطقة من السكان، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات في موقع التفجير ‌‏.‏

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

٢٠ ملياراً  لتأهيل ٧٥ مدرسة في محافظة دير الزور

آخر الأخبار

الميدان فقط هو من سيحدد شكل التسويات السياسية في المنطقة.. حزب الله يعمق ويوسع…

آخر الأخبار

محطة معالجة الصرف الصحي في مصياف تم تدشينها ولم تستثمر.. فاستمر تلوث مجرى نهر…

آخر الأخبار

أكثر من 200 ألف وافد عبر معبر جديدة يابوس.. نائب محافظ ريف دمشق: مستنفرون على مدار…

آخر الأخبار
٢٠ ملياراً  لتأهيل ٧٥ مدرسة في محافظة دير الزور الميدان فقط هو من سيحدد شكل التسويات السياسية في المنطقة.. حزب الله يعمق ويوسع جغرافيا الصواريخ.. وواشنطن تسعى إلى فرض «لبنان جديد» يُريح الكيان الإسرائيلي و«يُسقط» المقاومة وحدات الهندسة تفجر عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب سوق نايف التجاري بدرعا محطة معالجة الصرف الصحي في مصياف تم تدشينها ولم تستثمر.. فاستمر تلوث مجرى نهر "ربعو" وأراضيها الزراعية بـ"المجارير" أكثر من 200 ألف وافد عبر معبر جديدة يابوس.. نائب محافظ ريف دمشق: مستنفرون على مدار الساعة لتأمين احتياجات الوافدين من لبنان خطة لتعزيل ١٠٠ كم من مصارف الري الحكومية في طرطوس مساعدات روسية لأهالي «مسحرة» في القنيطرة إنفاق 1.334 مليار ليرة على مرضى السرطان في السويداء تعويض 52 مزارعاً بنحو 475 مليون ليرة نتيجة فيضان نهر الكبير الجنوبي وغمر الأراضي الزراعية اقترب موعد «مجزرة الأشجار».. هواجس الاحتطاب تعود مع اقتراب الشتاء.. ومدير الحراج يلوح بالإجراءات الاحترازية