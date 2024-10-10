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٢٠ ملياراً  لتأهيل ٧٥ مدرسة في محافظة دير الزور

تشرين – مالك الجاسم:

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة ديرالزور بإعداد الكشوف التقديرية للمشاريع، من تأهيل مدارس وطرق للعام الحالي، بعد اعتماد جدول تحليل الأسعار لبنود المشاريع من اللجنة المركزية في الأمانة العامة لمحافظة ديرالزور.
وخلال حديثه لـ”تشرين”، أكد مدير الخدمات الفنية في دير الزور المهندس عبد الهادي الصالح أن المديرية باشرت بتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي فيما يخص الأبنية المدرسية بعد تجهيز الكشوف التقديرية، حيث بلغ عدد الأبنية المدرسية ٧٥ مدرسة، توزعت في كافة أنحاء المحافظة واعتمادها من قبل لجنة الخارطة المدرسية، حيث تم رصد مبلغ ٢٠ مليار ليرة سورية وبلغت نسبة الإنجاز ٦٠ بالمئة.
وأضاف الصالح: أما بالنسبة لمشروع إعادة تأهيل مبنى مديرية الخدمات الفنية في حي الحويقة بالقرب من الجسر المعلق، فقد باشرت الشركة العامة للبناء والتعمير المشروع بتكلفة تقديرية بلغت 1.8 مليار ليرة سورية، بمدة قدرها خمسة أشهر.
كما باشرت المديرية بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها فيما يتعلق بتأهيل الطرق من تعبيد ومد مجبول إسفلتي والمصدقة من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة، حيث تم رصد مبلغ عشرة مليارات ليرة سورية، توزعت على مشاريع عدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع مدّ مجبول إسفلتي في مناطق حطلة ومراط، وبلغت نسبة الإنجاز ١٠٠ بالمئة تعهد الشركة العامة للطرق والجسور في دير الزور.
وأردف الصالح: كما تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع مد مجبول إسفلتي في الخط الغربي، موزعة في قرى وبلدات العنبة والطريف والقصبي، وبلغت نسبة الإنجاز ١٠٠ بالمئة تعهد الشركة العامة للطرق والجسور. أما بالنسبة للخط الشرقي، فنحن بانتظار تأمين المادة الإسفلتية للمباشرة بتنفيذ الأعمال تعهد الشركة العامة للبناء والتعمير.

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