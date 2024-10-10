خطة لتعزيل ١٠٠ كم من مصارف الري الحكومية في طرطوس

تشرين -رفاه نيوف:

بدأت مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال تعزيل المجاري المائية في المحافظة استعداداً لاستقبال الشتاء.

وبيّن مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد علي محرز لـ (تشرين) أن المديرية تقوم بوضع خطة سنوية لأعمال التعزيل قبل بدء الموسم المطري بآلياتها لتلافي الاختناقات في المجاري المائية والأنهار ومصارف الري الحكومية والعبّارات الطرقية، ومؤازرة الوحدات الإدارية والطرق المركزية و المواطنين، وذلك لحماية المنشآت المقامة على هذه المجاري وأراضي المواطنين على مساحة المحافظة.

و أضاف: تم إعداد خطة لهذا الموسم لتعزيل ما يقرب من 100 كم من مصارف الري الحكومية وتعزيل مسيلات شتوية وأنهار على كامل المحافظة وللحالات الطارئة وعلى مدار الساعة.

ولفت محرز إلى أن المديرية باشرت بإجراءات التعاقد مع الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية لترميم أكتاف المصارف والأنهار التي تضررت من جراء فيضان نهر الكبير الجنوبي على الأراضي الزراعية في سهل عكار قبل بدء الموسم المطري .

وعن واقع السدود الحالي في المحافظة، بين محرز أن الهطلات المطرية الموسم الماضي أدت إلى امتلاء كامل سدود المحافظة وجريان كميات من المياه من مفيضات هذه السدود بعد امتلائها الطبيعي، وحالياً وبعد قرب انتهاء موسم الري لا تزال هذه السدود المستثمرة للري تحوي كميات مقبولة من المياه كالتالي : ( سد الباسل يحوي بحدود 46 % من تخزينه الكامل وسد خلفة بحدود 97 % ) وستتم الاستفادة منها خلال موسم الري القادم، إضافة إلى الواردات التي ستخزن خلال الموسم المطري القادم، و بخصوص سدي الصوراني والشهيد أحمد الخطيب (الدريكيش)، فوصل تخزينهما إلى 95 % و68% على التوالي.

وأوضح محرز أن كوادر المديرية تقوم بالصيانات الدورية والطارئة لشبكات الري المطمورة والمكشوفة الرئيسية منها والفرعية بشكل مستمر، وإيصال المياه وفق خطة السقاية الموضوعة على مدار موسم الري وتقديم الخدمات الخاصة لذوي الشهداء والجرحى بالتنسيق مع المحافظة ( تقديم سكورة ري- خراطيم مياه ….) كما تم خلال هذا العام تأمين خط كهربائي معفى من التقنين لمحطة ضخ عين الزبدة، التي يستفيد منها قطاع كبير من المساحات المروية، ما انعكس إيجاباً على واقع الري وزيادة الإنتاج الزراعي في القطاع المذكور، ويتم حالياً العمل على تأمين خط كهربائي معفى من التقنين لمحطة ضخ نبع الفوار للغاية نفسها.