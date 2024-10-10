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مساعدات روسية لأهالي «مسحرة» في القنيطرة

تشرين – محمد الحُسَين:

وزع مركز المصالحة الروسي بالتعاون مع مجلس بلدية مسحرة مساعدات، استهدفت الأسر الأشد فقراً في قرية مسحرة.
وبيّن رئيس بلدية مسحرة محمد الحسين أن / 235/ أسرة استفادت من هذه المساعدات، إضافة إلى الكشف الطبي الذي قام به الأطباء الروس على المرضى من القرية، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تجسّد التعاون والتنسيق الدائمين بين سورية وروسيا، وتعبّر عن عمق العلاقات الودية الصادقة والمستمرة بين الدولتين، وتؤكّد استمرار الدعم الروسي للشعب السوري ومواطني محافظة القنيطرة.

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