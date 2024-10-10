اتصالات حمص تضمن جودة الإنترنت ضمن مسافة ٤ كم فقط

تشرين- ميمونة العلي:

أنهت الورشات الفنية في فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص بعض مشروعات التوسع بنسبة ١٠٠٪ بالشبكة لضمان استمرارية الخدمات الهاتفية بجودة عالية في شتى أنحاء المحافظة ريفاً ومدينة، هذا ما أوضحه مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص المهندس كنعان جودا في تصريح خاص لـ”تشرين”، وكشف عن بدء المباشرة بمعالجة أضرار الزلازل وإعادة الصيانة في مراكز (القوتلي، المحطة، وادي الذهب، الوعر)، مبيناً أنه تم توسيع الشبكة الرئيسية والفرعية لمركزي ( الرقاما – الشعيرات) بنسبة ١٠٠٪، كما تمت إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية والفرعية في المناطق المتضررة في حي القصور مركز القوتلي بنسبة ١٠٠٪، وبالنسبة ذاتها كذلك تمت إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية والفرعية في حيي النازحين وكرم الزيتون في مركز وادي الذهب، وعن المناورة في إدارة حصة اتصالات حمص من مازوت المولدات لفت المهندس جودا إلى أنه تم تركيب ما يزيد على ٥٠ منظومة طاقة شمسية في الوحدات الضوئية في المحافظة ومتابعة التنسيق مع الإدارة العامة لتركيب منظومات طاقة شمسية في بقية الوحدات.

وبيّن جودا سعي اتصالات حمص بالتنسيق مع كهرباء حمص إلى تأمين خط معفى من التقنين في مركز الزهراء وكل المراكز ولكن الموضوع متعلق بتوفر الإمكانية الفنية في شركة الكهرباء، علماً أن المولدة الاحتياطية في مركز الزهراء تعمل فقط عند التقنين لضمان استمرار الخدمة الهاتفية والإنترنت بجودة عالية، ونفى المهندس جودا إمكانية تركيب ألواح شمسية في المراكز الهاتفية لكون تشغيلها يتطلب استطاعات عالية وتركيب الألواح يتم فقط في الوحدات الضوئية.

ولم يخف مدير اتصالات حمص وجود نقص بعدد البوابات في أغلب مراكز المدينة بشكل خاص، وبعض مراكز الريف، موضحاً أنه يتم التنسيق الدائم مع الإدارة العامة لتوسيع التجهيزات من خلال العقود المركزية في الإدارة العامة، مبيناً أن عدد المشتركين في الخدمة الهاتفية حالياً قرابة ٢٨٤ ألف مشترك والسعة الكلية قرابة ٤٨٣ ألفاً، وعدد المشتركين في خدمة الإنترنت قرابة ١٩١ ألفاً والسعة الكلية قرابة ٢١٨ ألفاً.

وعن زيادة عدد الإلغاءات للخطوط والبوابات بعد تطبيق تجربة الدفع الإلكتروني، بيّن المهندس جودا أنه يتم الإعلان بكل الوسائل عن مواعيد صدور وتحصيل الفواتير الهاتفية، وعند تأخر المشترك عن التسديد تدخل الاشتراكات في فترة القطع المالي لمدة شهر كامل يتم بعدها في حال عدم التسديد إلغاء الاشتراكات مع إعطاء فترة سماح لاستعادة الاشتراكات مدتها عشرة أيام عمل يمكن خلالها استعادة الاشتراكات الملغاة مباشرة بعد تسديد الرسوم وتبرئة ذمة المشترك.

تراجع بسرقة الكابلات

وأكذ مدير الاتصالات حصول تراجع كبير بسرقة الشبكة نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية بشكل عام، والتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية كلها على أمل أن تنتهي هذه الظاهرة قريباً.

وعزا المهندس جودا جودة الإنترنت إلى تداخل عوامل عديدة في تحديدها منها مثلاً جودة خط المشترك من العلبة للمنزل وجودة تجهيزات المشترك، وبعد المسافة عن المركز، حيث تضمن الشركة جودة الخدمة ضمن مسافة لا تتجاوز ٤ كم حسب المواصفات الفنية المعتمدة، وكل مشترك يبعد عن المركز مسافة أكثر من ذلك سينخفض الأداء حتماً، عدا أن التداخل والتحريض الكهربائي نتيجة تجهيزات متعددة كهربائية تسببا أيضاً بانخفاض جودة الإنترنت، مشيراً إلى سعي السورية للاتصالات إلى تحسين الخدمة بشتى الوسائل للوصول إلى رضا المشترك.

جودا: بوصلتنا رضا المشترك و٤٧٥ اشتراكاً في مشروع FTTH

مشروع FTTH

ولفت مدير اتصالات حمص إلى مشروع FTTH الرائد في حمص الذي يخدم مناطق (الدبلان- شارع الحضارة- الملعب البلدي- القوتلي- شارع أحمد شوقي- العراب- شارع العشاق- الحمراء- الملعب- طريق طرابلس – السفير)، هذا المشروع الذي يمنح المشتركين خدمة إنترنت عبر الألياف الضوئية بجودة عالية وسرعات من ٨ ميغا تصل حتى ١٠٠ ميغا لمن يرغب بوثوقية عالية، وأصبح عدد المشتركين حوالي ٤٧٥ حتى تاريخه.

وعن توفير العمالة في اتصالات حمص بيّن جودا عن وصول إجراءات التعيين إلى مراحلها النهائية بموجب المسابقة التي تم إجراؤها سابقاً ضمن خطة القوى العاملة لعام ٢٠٢٤ بالتنسيق مع الإدارة العامة.

تركيب تجهيزات FIXED LTE

وكشف المهندس جودا عن تركيب تجهيزات FIXED LTE في القصير وهي تقنية حديثة تدخل القطر لأول مرة تؤمن خدمة الهاتف والإنترنت معاً، وتستغني عن الشبكة النحاسيةـ وتم البدء بتركيب الاشتراكات في القصير والقرى المحيطة، مؤكداً انتهاء تأهيل وتشغيل مركز مهين ومركز عز الدين والبدء بتركيب هواتف الجهات الرسمية والمشتركين فيهما.