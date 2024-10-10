أربعة شهداء بغارة على منطقة الحفير بواد غرب بعلبك.. والمقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في عدة مواقع ‏بصليات صاروخية

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح اليوم عدة مواقع للكيان الإسرائيلي بصليات صاروخية، وذلك رداً على عدوانه ‏الوحشي المتواصل على قطاع غزة والأراضي اللبنانية.‏

وجاء في بيان للمقاومة أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مقاتلونا عند الساعة العاشرة من ‏صباح اليوم مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة.‏

وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج وبيت هلل ومعيان ‏باروخ بصليات صاروخية في نفس التوقيت.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس بمسيّرة انقضاضية قوة للعدو الإسرائيلي حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة ‏تجاه المشيرفة وأصابت هدفها بدقة، كما قصفت تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة أمنون شمال طبريا بصلية ‏صاروخية كبيرة وتجمعاً لقوات العدو على مرتفع القلع في بليدا بصلية صاروخية.‏

في غضون ذلك استشهد أربعة أشخاص وأصيب شخص خامس بجروح في غارة للعدو الإسرائيلي على منطقة الحفير بواد ‏غرب بعلبك.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام «أن الطيران المعادي الإسرائيلي شن غارة على مبنى في منطقة الحفير بواد ‏غرب بعلبك، نجم عنها أربعة شهداء وجريح نقل إلى المستشفى في حالة خطرة».‏

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 12 آخرين، جراء غارة لطيران العدو ‏الإسرائيلي على الوردانية في قضاء الشوف.‏