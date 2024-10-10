أربعة شهداء بغارة على منطقة الحفير بواد غرب بعلبك.. والمقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في عدة مواقع بصليات صاروخية
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح اليوم عدة مواقع للكيان الإسرائيلي بصليات صاروخية، وذلك رداً على عدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة والأراضي اللبنانية.
وجاء في بيان للمقاومة أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مقاتلونا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة.
وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج وبيت هلل ومعيان باروخ بصليات صاروخية في نفس التوقيت.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس بمسيّرة انقضاضية قوة للعدو الإسرائيلي حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة تجاه المشيرفة وأصابت هدفها بدقة، كما قصفت تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة أمنون شمال طبريا بصلية صاروخية كبيرة وتجمعاً لقوات العدو على مرتفع القلع في بليدا بصلية صاروخية.
في غضون ذلك استشهد أربعة أشخاص وأصيب شخص خامس بجروح في غارة للعدو الإسرائيلي على منطقة الحفير بواد غرب بعلبك.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام «أن الطيران المعادي الإسرائيلي شن غارة على مبنى في منطقة الحفير بواد غرب بعلبك، نجم عنها أربعة شهداء وجريح نقل إلى المستشفى في حالة خطرة».
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 12 آخرين، جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على الوردانية في قضاء الشوف.