قصائد شعرية تمجيداً للمقاومة في فلسطين ولبنان

تشرين- أحمد محمود الباشا:‏

في خضم الأحداث التي نعيشها في أيامنا هذه، التي تتمثل بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ومن ‏ثم على لبنان، والاعتداءات المتكررة على سورية، وبطولات المقاومة التي تتصدى للعدوان ‏بكل بسالة وبطولة لا مثيل لها.‏

كتب الشاعر مازن عز الدين قصائد تحيي وتمجد المقاومة وأبطالها واعتبرها في مقدمة دوحة ‏شعره وفي مقدمتهم سيد المقاومة الشهيد حسن نصر الله الذي استشهد مؤخراً قائلاً فيه: ‏

بنصر الله قد حزنا الفلاحا

فأحيينا البنادق والسلاحا ‏

أبا الهادي أنرت الحق فينا ‏

كبرق سحابة في الأفق لاحا

بنيت عقيدة في الحرب ظلت ‏

على الأيام تستهدي النجاحا

نصرت القدس بعد سني يأس ‏

فأنقذت العروبة والملاحا

فديتك قائداً حياً وميتاً

شهيداً خالداً بالمسك فاحا

وعن النضال والمقاومة وأولئك الأبطال الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن ‏والعروبة أردف يقول: ‏

سيف العروبة واسمه البتار

يمضي ووهج الحق في أنصاله ‏

يرمي الطغاة إذا عتوا أوجاروا

يمسح جبين العز فخراً وعزاً

وهو الذي لا يشق له غبارا

مازن محمد سعيد عز الدين شاعر ومعلم لمادة اللغة العربية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة ‏والثالث الإعدادي التعليم الأساسي في مدارس دمشق ومعاهدها، ومقدم برامج تعليمية في ‏التلفزيون العربي السوري، وهو من مواليد دمشق، له اهتمام كبير في الشعر.‏

كتب قصائد في مواقف ومناسبات عديدة منها ملحمة جباليا التي تحدث فيها عن بطولة ‏ومقاومة أبناء فلسطين ضد العدو الغاصب المحتل الغاشم فقال فيها: ‏

اجبل تراب الأرض بالأجساد ‏

وأذق عدوك رعشة الأكباد ‏

وامسح جبين العز فخراً إنها ‏

أصوات نصر جاء في الميعاد

اسقِ العروبة شربة في مائها

صحوٌ يذكرها بماضٍ غادي

امحق بني صهيون تحت نعالنا ‏

فقد استحالت أرضنا لرماد ‏

وفي قصيدة أخرى بعنوان وطن العزة والفخار قال: ‏

وطني زرعت النور في أكنافه

ورشفت شهد العطر من ساحاته

مالي سواك يفيض نهراً بالهوى ‏

لتنير بحر العشق في ألوانه

افرش عبير الحب صرفاً بيننا ‏

فبدونه أضغاث حلمي تنتهي

زدني من الخلان صفواً إنني

سأظل رمزاً في حنين تولهي ‏

وتابع الشاعر كل ما يجري في غزة من إجرام صهيوني وهاله ما عرض على شاشات التلفزة ‏من هول هذه الجريمة ومن صمود شعبنا في غزة وتصدي المقاومة الفلسطينية لعنجهية ‏وصلف هذا العدو الغادر فكتب شعراً عن معركة «طوفان الأقصى» في فلسطين الأبية ‏ومقاوميها الأبطال الأشاوس فقال: ‏

قم ناج غزة إن العرب قد ناموا

واشهد لنصر جلا فازدانت الشام

وانسخ بسفر الخلد أمجاد الألى

أصوات نصل حرابهم إقدام ‏

مزقت تاريخ الغزاة بغزة

أسفي على ما خط في تاريخي

وبكيت أجدادي لأحيا مثلهم

طفلاً بغزة لا على المريخ ‏

لقد تناول عز الدين في شعره موضوعات كثيرة كان منها بعض مما اخترناه.‏

وتنوع في ألوانه وأطيافه ومجالاته المختلفة فكان منها: الوطني والقومي والاجتماعي في ‏مواقف ومناسبات مختلفة ضمنها أعذب الوصف والصور البيانية والبلاغية.‏

إلّا أنه إلى الآن لم يصدر له أي ديوان شعري يحمل اسمه ويضم أعماله الشعرية، وكل ما كتبه ‏خلال مسيرته الطويلة مع الشعر وفنونه وألوانه وهو كما يقول: إنّ قصائده الشعرية دوحته ‏وظله الذي لا يفارقه نبضاً وروحاً والمقاومة رياحينها.‏