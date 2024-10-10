لماذا اعتذرت بعض الأندية عن المشاركة في بطولة الشهيد غيث الشامي ؟

دمشق – معين الكفيري:

في خطوة غير متوقعة اعتذرت بعض الأندية عن إقامة دورة ودية بكرة السلة للرجال تحمل مسمى الشهيد غيث الشامي لاعب نادي الحرية ومنتخبنا الوطني للشباب الذي قتل برفقة والدته وشقيقته في منزلهم في حي الأشرفية بحلب في جريمة نكراء هزت الشارع السوري, والأندية التي اعتذرت هي: (الكرامة والجيش واليرموك والجلاء والنواعير ) وذلك لأسباب وصفها اتحاد كرة السلة بغير المقنعة.

وقال اتحاد اللعبة الشعبية الثانية إنّ الهدف من إقامة هذه الدورة هو تحضير الأندية لمنافسات الموسم الجديد وتقديم مبلغ (٢٠) مليون ليرة سورية للفريق الفائز بالبطولة, وأشار اتحاد كرة السلة إلى أن تطوير اللعبة يقع على عاتق الجميع وليس على الاتحاد نفسه ومن المتوقع أن الاتحاد سيطلق مسمى الشهيد غيث الشامي على إحدى بطولاته في وقت لاحق.

الكابتن جاك باشاياني عضو مجلس إدارة نادي الجلاء أرجع أسباب الاعتذار عن المشاركة في دورة الشهيد غيث الشامي الودية بكرة السلة لتزامنها مع معسكر تطوير المهارات لفريقي النادي للرجال والسيدات.