بردى وصيفاً لبطولة الأندية العربية للشطرنج

تشرين:

حقق نادي بردى المركز الثاني ببطولة الأندية العربية للشطرنج التي انتهت منافساتها في مدينة صلالة العمانية بمشاركة عشرة أندية مثلوا سبع دول هي: سورية و الإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والكويت وفلسطين وسلطنة عمان.

وأحرز نادي بردى إضافة للترتيب العام ثلاث فضيات وبرونزية فردية على الطاولات الأربع بمعدل فضية على الرقعة الأولى وبرونزية على الرقعة الثانية وفضية على الرقعة الثالثة وفضية على الرقعة الرابعة.

يشار الى أن الفريق قوامه أربعة لاعبين أساسيين وواحد احتياط و هم صهيب العكلة وطلال حلواني و عبد القادر الريس ومحمد رافع واللاعب اليمني بشير القديمي علماً أنه يحق لكل نادٍ الاستعانة بلاعب أجنبي حسب نظام البطولة.