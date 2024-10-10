وصيف بطل الجمهورية بالجودو: نطمح لمشاركة قوية في بطولة الأندية العربية

تشرين- حاتم شحادة:

يستعد نادي الشرطة للمشاركة في بطولة الأندية العربية في الجودو للرجال المقررة في نهاية الشهر الحالي في الأردن.

لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة حسام حبلوص أوضح في تصريح لـ” تشرين” أنه يلتزم حالياً بمعسكر داخلي في حلب تحضيراً للبطولة مؤكداً عزمه الظهور بمستوى جيد في البطولة وإحراز ميدالية براقة.

وأشار حبلوص الذي أحرز فضية بطولة الجمهورية الأخيرة إلى أن هذه البطولة تأتي بعد غيابه لمدة عامين عن المشاركات الخارجية لافتاً إلى أنها فرصة مهمة للوقوف على المستوى الفني للاعبين في ظل مشاركة نخبة اللاعبين العرب في البطولة.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجهه لفت حبلوص إلى نقص الاحتكاك نتيجة لقلة المشاركات الخارجية وقلة اللاعبين في وزنه ما يدفعه للتمرن بمفرده، فضلاً عن قلة البطولات المحلية ما يحد من تطور المستوى الفني للاعبين.

يشار أن نادي بردى شارك في بطولة الأندية العربية للبراعم والناشئين والشباب التي أقيمت في مصر شهر آب الماضي، وأحرز لاعبنا هيثم الصالحاني المركز الثالث في منافسات وزن 42كغ.