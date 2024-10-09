أعضاء مجلس الشعب يطالبون بتأمين الخدمات والبنى التحتية لريف إدلب المحرر ‏والتشدد في حماية الغطاء النباتي

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة من الدورة العادية الأولى للدور ‏التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.‏

وخلال الجلسة تمت تلاوة تقارير اللجان الدائمة حول انتخاب مكاتبها “رئيس ‏اللجنة – نائب رئيس اللجنة مقرر اللجنة”، وإعلان نتائج الانتخابات.‏

وتوجه صباغ بكلمة تمنى فيها للجان المشكلة التوفيق والنجاح في الأعمال ‏المنوطة بها في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق المنفعة والمصلحة ‏العامة.‏

وعقب ذلك طالب عدد من الأعضاء بالإسراع في تأمين جميع الخدمات ‏والبنى التحتية اللازمة للمناطق والقرى المحررة في ريف إدلب من أجل ‏عودة جميع أهالي تلك المناطق والقرى المهجرين بفعل الإرهاب إلى منازلهم ‏وتزويد المجالس البلدية هناك بالآليات والمركبات اللازمة لعملها، والتشدد في ‏إجراءات حماية الغطاء النباتي من التعديات وخاصة الأشجار المثمرة والانتهاء ‏من الترميم الخارجي لمشروع الـ 1070 شقة في حلب بأسرع وقت.‏

وأشاروا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ‏ومتناهية الصغر، وتقديم كل الدعم لأصحابها، بما يضمن نجاح هذه المشاريع ‏ويسهم في النهوض بها كعصب حيوي للاقتصاد الوطني، داعين إلى زيادة ‏عدد المراكز الامتحانية المحدثة لتقديم امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم ‏الأساسي في محافظة ريف دمشق، والإسراع في البت بالقضايا التي تسببت ‏بمنع بعض الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية، وعدم تمكنهم من التقدم ‏لمفاضلة القبول الجامعي لهذا العام، وإعادة النظر بآلية المنع.‏

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته ‏جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.‏