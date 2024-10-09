أعضاء مجلس الشعب يطالبون بتأمين الخدمات والبنى التحتية لريف إدلب المحرر والتشدد في حماية الغطاء النباتي
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وخلال الجلسة تمت تلاوة تقارير اللجان الدائمة حول انتخاب مكاتبها “رئيس اللجنة – نائب رئيس اللجنة مقرر اللجنة”، وإعلان نتائج الانتخابات.
وتوجه صباغ بكلمة تمنى فيها للجان المشكلة التوفيق والنجاح في الأعمال المنوطة بها في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق المنفعة والمصلحة العامة.
وعقب ذلك طالب عدد من الأعضاء بالإسراع في تأمين جميع الخدمات والبنى التحتية اللازمة للمناطق والقرى المحررة في ريف إدلب من أجل عودة جميع أهالي تلك المناطق والقرى المهجرين بفعل الإرهاب إلى منازلهم وتزويد المجالس البلدية هناك بالآليات والمركبات اللازمة لعملها، والتشدد في إجراءات حماية الغطاء النباتي من التعديات وخاصة الأشجار المثمرة والانتهاء من الترميم الخارجي لمشروع الـ 1070 شقة في حلب بأسرع وقت.
وأشاروا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم كل الدعم لأصحابها، بما يضمن نجاح هذه المشاريع ويسهم في النهوض بها كعصب حيوي للاقتصاد الوطني، داعين إلى زيادة عدد المراكز الامتحانية المحدثة لتقديم امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي في محافظة ريف دمشق، والإسراع في البت بالقضايا التي تسببت بمنع بعض الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية، وعدم تمكنهم من التقدم لمفاضلة القبول الجامعي لهذا العام، وإعادة النظر بآلية المنع.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.