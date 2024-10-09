بحث تنسيق الجهود السورية- العراقية حول خطة الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين والسوريين

تشرين

التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة ” المهندس لؤي خريطه الوزير المفوض ياسين شريف الحجيمي القائم بأعمال السفارة العراقية والوفد المرافق، وبحثا تنسيق الجهود فيما يخص خطة الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين والسوريين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان.

وبين الوزير خريطه أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب أشقائنا في لبنان بكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد، قامت رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للإغاثة بإصدار القرارات اللازمة لتقديم التسهيلات لدخولهم إلى الأراضي السورية عبر المراكز الحدودية، بالإضافة لافتتاح وتجهيز مراكز الإيواء في المحافظات لإقامتهم فيها.

ولفت إلى الجولات التفقدية التي قام بها إلى المراكز الحدودية في معبر جديدة يابوس ومعبر جوسيه ومراكز الإيواء في حمص وريف دمشق للاطمئنان على الوافدين والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم والوقوف على احتياجاتهم، مشيراً إلى الجهود والمساعدات المقدمة من المجتمع المحلي لاستقبالهم.

من جانبه، عرض القائم بأعمال السفارة العراقية الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية لتقديم المساعدات للوافدين إلى سورية وتسهيل وصول واستيعاب جزء من الوافدين اللبنانيين إلى العراق وتأمين إقامتهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية، والمبادرات الشعبية التي قدمت لتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية لإرسالها للإخوة الوافدين الموجودين في سورية (عيادات متنقلة، مطابخ، مساعدات غذائية …) مؤكداً أن الهدف واحد، وهو احتضان الإخوة اللبنانيين وتعزيز الجهود الإنسانية المقدمة لهم في سورية والعراق، وشكر القائم بالأعمال الجهود السورية البناءة في احتواء الأعداد الكبيرة للوافدين.