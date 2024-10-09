عالم فيزياء كبير يحذر من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة
تشرين:
اعتبر العالم الأميركي جون هوبفيلد، الذي نال جائزة نوبل الفيزياء لأبحاثه الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أن التقدم التكنولوجي الأخير «مقلق جداً»، محذراً من كارثة محتملة إذا لم يتم ضبطه، داعياً إلى فهم أفضل لكيفية عمل هذه الأنظمة توخياً للحيلولة دون خروجها عن نطاق السيطرة.
وقال هوبفيلد 91 عاماً وهو بروفيسور فخري في جامعة برينستون في كلمة بالفيديو من بريطانيا للمشاركين في لقاء بجامعة نيوجيرسي، أمس: إنه شهد خلال حياته ظهور تقنيتين قويتين ولكن من المحتمل أن تكونا خطيرتين هما الهندسة البيولوجية والفيزياء النووية.
وأضاف: «نحن معتادون على التقنيات التي ليست جيدة أو سيئة حصراً، بل يمكن أن تسير في الاتجاهين»، وتابع: «كعالم فيزياء، يقلقني كثيراً أمر لا يمكن السيطرة عليه، وأمر لا أفهمه بما يكفي لمعرفة الحدود التي يمكن وضعها على هذه التكنولوجيا».
ورأى أن هذا هو «السؤال الذي يطرحه الذكاء الاصطناعي»، فمع أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تبدو كأنها «عجائب مطلقة»، وفق وصفه، لاحظ أن كيفية عملها لا تزال غير مفهومة جيداً، معتبراً أنه أمر “مقلق جداً”.
وتابع قائلاً: “لهذا السبب أُشدّد تماماً كجيفري هينتون الحائز أيضاً جائزة نوبل الفيزياء، على ضرورة فهم أفضلً، متوقعاً أن «قدرات تتجاوز تلك التي يمكنك تخيلها الآن» ستظهر في هذا المجال.
ويتخوف البعض من أن يؤدي الصعود السريع للذكاء الاصطناعي والسباق المحموم بين الشركات إلى تطور هذه التكنولوجيا بوتيرة أسرع مما يستطيع العلماء فهمه.
وأعرب هوبفيلد عن خشيته من أن تنطوي جهود تطوير هذه التكنولوجيا على «أمر عفوي ولكن غير مرغوب فيه».
وختم هوبفيلد: أنا أقلق من أي شيء لسان حاله «أنا أسرع منك، أنا أكبر منك».