عالم فيزياء كبير يحذر من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة

تشرين:‏

اعتبر العالم الأميركي جون هوبفيلد، الذي نال جائزة نوبل الفيزياء لأبحاثه الرائدة في مجال ‏الذكاء الاصطناعي، أن التقدم التكنولوجي الأخير «مقلق جداً»، محذراً من كارثة محتملة إذا لم ‏يتم ضبطه، داعياً إلى فهم أفضل لكيفية عمل هذه الأنظمة توخياً للحيلولة دون خروجها عن ‏نطاق السيطرة.‏

وقال هوبفيلد 91 عاماً وهو بروفيسور فخري في جامعة برينستون في كلمة بالفيديو من ‏بريطانيا للمشاركين في لقاء بجامعة نيوجيرسي، أمس: إنه شهد خلال حياته ظهور تقنيتين ‏قويتين ولكن من المحتمل أن تكونا خطيرتين هما الهندسة البيولوجية والفيزياء النووية.‏

وأضاف: «نحن معتادون على التقنيات التي ليست جيدة أو سيئة حصراً، بل يمكن أن تسير في ‏الاتجاهين»، وتابع: «كعالم فيزياء، يقلقني كثيراً أمر لا يمكن السيطرة عليه، وأمر لا أفهمه ‏بما يكفي لمعرفة الحدود التي يمكن وضعها على هذه التكنولوجيا».‏

ورأى أن هذا هو «السؤال الذي يطرحه الذكاء الاصطناعي»، فمع أن أنظمة الذكاء ‏الاصطناعي الحديثة تبدو كأنها «عجائب مطلقة»، وفق وصفه، لاحظ أن كيفية عملها لا ‏تزال غير مفهومة جيداً، معتبراً أنه أمر “مقلق جداً”.‏

وتابع قائلاً: “لهذا السبب أُشدّد تماماً كجيفري هينتون الحائز أيضاً جائزة نوبل الفيزياء، ‏على ضرورة فهم أفضلً، متوقعاً أن «قدرات تتجاوز تلك التي يمكنك تخيلها الآن» ستظهر ‏في هذا المجال.‏

ويتخوف البعض من أن يؤدي الصعود السريع للذكاء الاصطناعي والسباق المحموم بين ‏الشركات إلى تطور هذه التكنولوجيا بوتيرة أسرع مما يستطيع العلماء فهمه.‏

وأعرب هوبفيلد عن خشيته من أن تنطوي جهود تطوير هذه التكنولوجيا على «أمر ‏عفوي ولكن غير مرغوب فيه».‏

وختم هوبفيلد: أنا أقلق من أي شيء لسان حاله «أنا أسرع منك، أنا أكبر منك».‏