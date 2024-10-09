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سورية تدين بأشد العبارات الجريمة الوحشية الذي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في حي المزة بدمشق

أدانت سورية بأشد العبارات الجريمة الوحشية الذي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع هذا الكيان عن الاستمرار في نهجه القائم على سفك دماء الأبرياء وإشاعة الفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة ستكون لها عواقب كارثية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت سانا نسخة منه: إمعاناً في انتهاكاته للقانون الدولي، وإصراراً منه على توسيع دائرة عدوانه الوحشي بحق دول المنطقة وشعوبها، شن كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من جهة الجولان السوري المحتل على أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان، ما أدى في حصيلة أولية لارتقاء سبعة شهداء من المدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين، إضافةً إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.

وأضافت الخارجية: تدين سورية بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل والتي تشكل امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين واللبنانيين، وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردعه عن الاستمرار في نهجه الإجرامي القائم على نشر القتل وسفك دماء الأبرياء وإشاعة الدمار والفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة ستكون لها عواقب كارثية.

 

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