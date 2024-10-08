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الاتفاق على متابعة التنسيق بين الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

تشرين:

ركز الاجتماع الذي عقده وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس لؤي خريطه اليوم مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هيروشي تاكاباياشي على تتبع سير العمل في المشاريع قيد التنفيذ وبرامج التعاون القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال دعم الوحدات الإدارية ومشاريع التعافي المبكر، والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق النتائج المرجوة.
وأكد الوزير خريطه أهمية التعاون الحالي مع البرنامج وضرورة تطوير آلية العمل و إدراج البعد البيئي في مشاريع التعاون القادمة، باعتبار البيئة أحد ركائز التنمية المستدامة، مع إيلاء الاهتمام من خلال برامج التعاون مستقبلاً لتعزيز قدرات مديريات الخدمات الفنية والوحدات الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً للمساهمة في تمكينها من أداء مهامها التنموية.
من جانبه، أكد تاكاباياشي على مواصلة العمل مع الوزارة في تنفيذ برامج التعاون القائمة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على متابعة التنسيق بين الجانبين ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتأهيل البنى التحتية، وتعزيز التعافي والطاقات المتجددة والإصحاح، ودعم أتمته المصالح العقارية بالمعدات والتجهيزات، بالإضافة لرفد الوزارة بالأجهزة اللازمة لتقييم سلامة الأبنية المتضررة من الزلازل.

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