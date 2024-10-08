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مناقشة واقع الشركات العامة للنقل الداخلي وبحث خطوات تطويرها

تشرين:

اطلع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطه خلال لقائه اليوم في مبنى الوزارة مع مديري الشركات العامة للنقل الداخلي في محافظات /دمشق- حمص- اللاذقية-حلب/ ، بحضور المعنيين في وزارتي النقل و الإدارة المحلية والبيئة، على واقع عمل الشركات العامة للنقل الداخلي من حيث عدد الباصات العاملة والمتوقفة والعمالة المتوفرة فيها.
وأشار الوزير  إلى أن موضوع النقل العام  من المواضيع الهامة الملامسة لاحتياجات المواطنين في تأمين خدمة النقل وتقديم الدعم للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، منوهاً بأهمية تحديد خطوات تطوير الشركات العامة للنقل الداخلي من خلال اعتبار كل باص هو وحدة اقتصادية ودراسة الجدوى التشغيلية له، ودور اللجان الإدارية للشركات العامة للنقل الداخلي في رسم سياسة الشركات العامة للنقل الداخلي والتشارك في صنع القرار، ورفع المقترحات لتطوير العمل، ودراسة خطوات الانتقال بهذه الشركات لتكون شركات كفوءة من خلال دعمها وتأمين متطلبات العمل من عمالة وغيرها.
كما لفت الوزير خريطه إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص عبر تحديد الضوابط والشروط الفنية لباصات النقل الداخلي للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع النقل الداخلي.

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