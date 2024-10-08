آخر الأخبارسياسة

الوحدة السيبرانية “رضوان” تخترق وزارة الأمن الإسرائيلية

تشرين:
أعلنت الوحدة السيبرانية “رضوان” استهداف وزارة الأمن الإسرائيلية والاستحواذ على الكثير من البيانات الكاملة.
وكشفت الوحدة الأمنية أن هذه البيانات تضم مُعطيات المستوطنين والجنود الصهاينة، إضافة إلى الكثير من الوثائق الأمنية.
وحذّرت الوحدة من أن كل الجنود والمستوطنين هم أهداف لها.
وتأتي عملية الاختراق المُعقّدة التي حقّقتها هذه الوحدة الأمنية، في ظل تواصل التصعيد بين المقاومة اللبنانية/ حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق حزب الله عدداً من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومناطق إسرائليلية أخرى.
وفي المقابل يستمر الجيش الإسرائيلي في إصدار بياناته التحذيرية وشن غارات على مناطق متفرقة في لبنان من بينها العاصمة بيروت.
ومنذ 23 أيلول الماضي وسعت “إسرائيل” نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة وإجرامية، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وأعلنت الصحّة اللبنانية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 2083 شهيداَ و9869 مصاباً منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023 منهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1.2 مليون نزحوا منذ أن بدأت “إسرائيل” شن حرب واسعة على لبنان.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

خلال جلسة مجلس الشعب.. أعضاء المجلس يطالبون ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة…

آخر الأخبار

هنأ الرئيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.. الرئيس الأسد يؤكد لغراندي…

آخر الأخبار

منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية بقيمة 500 مليار ليرة لتأمين الأدوية..…

آخر الأخبار

نائب الأمين العام لحزب الله: إن تابع العدو حربه فالميدان سيحسمها ونحن أهل الميدان

آخر الأخبار
خلال جلسة مجلس الشعب.. أعضاء المجلس يطالبون ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية وزيادة تسهيلات الاستثمار في الطاقات المتجددة هنأ الرئيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.. الرئيس الأسد يؤكد لغراندي استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في لبنان منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية بقيمة 500 مليار ليرة لتأمين الأدوية.. مجلس الوزراء يعيد تشريح واقع القطاع العام الصناعي ويوافق صك تشريعي بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميا... نائب الأمين العام لحزب الله: إن تابع العدو حربه فالميدان سيحسمها ونحن أهل الميدان الوحدة السيبرانية "رضوان" تخترق وزارة الأمن الإسرائيلية علماء يطورون تقنية تمكنهم من التنبؤ بدقة أكبر بموعد حدوث البركان العدوان البري على لبنان يراوح لصيقاً بـ«الحدود» وتحذيرات للكيان من عواقب مسار طويل ‏لمعادلة «الردود الصاروخية».. إيران تختبر «وضعية» المنطقة بجولة سياسية باتجاه إمكانية ‏التهدئة وادي الشعير آخرها.. استمرار تعزيل المسيلات والأودية في درعا لتجنب حدوث اختناقات تضرّ بالتجمعات السكانية والأراضي الزراعية الحرب على غزة بعد سنة تؤكد فشل العدالة الدولية والإعلاميون شهود على غياب احترام القوانين الدولية الإنسانية ترامب وهاريس تعادل بانتظار «الخطأ القاتل».. عدٌ عكسي على مسارين أميركي ‏وشرق أوسطي.. والمفاجآت لاتزال واردة