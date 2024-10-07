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طهران تدين تكرار الاعتداءات الصهيونية على سورية واستمرار العدوان على غزة ولبنان

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سورية، مطالبة بالتحرك الجاد على الصعيدين الإقليمي والدولي لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كيان الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في تصريح اليوم: إن استمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والعدوان واسع النطاق على لبنان والهجمات العسكرية المتكررة على سورية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن إيقاف الكيان الصهيوني يعد انتهاكاً خطيراً للسلام والاستقرار في المنطقة، وله عواقب خطيرة على السلام والأمن الدوليين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن عدوان كيان الاحتلال على الدول الإسلامية والعربية علامة على النزعة العدائية والسعي نحو التوسع لدى هذا الكيان، مشيراً إلى مسؤولية أمريكا وغيرها من الداعمين الغربيين للكيان عن ارتكاب هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والجرائم الدولية.

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