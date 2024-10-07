الدكتور الجلالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق آليات التنسيق لتأمين المستلزمات ‌‏الإغاثية للوافدين من لبنان

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع القائم بأعمال السفارة العراقية ‏بدمشق ‏ياسين شريف الحجيمي‎ ‎آليات التنسيق بين البلدين لتأمين المستلزمات الأساسية ‏والاحتياجات الإغاثية ‏والغذائية والطبية للأشقاء الوافدين من لبنان إلى سورية، وتأمين انسيابية ‏وإيصال المساعدات إليهم، إضافة ‏إلى أهمية مساهمة القوى المجتمعية بشكل فاعل وبما تملكه ‏من إمكانيات في تقديم العون للوافدين‎.‎

‏ وأعرب الدكتور الجلالي عن اهتمام الحكومة ‏السورية وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار ‏الأسد بتقديم الخدمات والتسهيلات للأشقاء اللبنانيين الوافدين ‏وتأمين متطلباتهم وتوفير ‏الخدمات ‏اللوجستية والصحية لهم، موضحاً أن سورية ورغم كل الظروف ‏الاقتصادية الصعبة ‏التي تمر بها جراء الإرهاب والحصار الجائر الذي تتعرض له ستبقى كما يعرفها الجميع ‌‏موئلاً وملاذاً لكل الشرفاء العرب، ولن تدخر أي جهد في تقديم ما يلزم للأشقاء اللبنانيين ‏الوافدين إلى ‏أراضيها‎.‎

من جهته أكد القائم بأعمال السفارة العراقية أهمية التعاون بين حكومتي البلدين في حشد ‏الطاقات لتوفير ‏المساعدات للوافدين اللبنانيين، مشيراً إلى وصول دفعة مساعدات طبية ‏وغذائية من العراق إلى الوافدين، ‏ومشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الذي تبديه مختلف الجهات ‏المعنية في سورية بهذا الموضوع‎.‎

‏ كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الأخوية ‏والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين ‏الشقيقين، وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ‏الاقتصادية والتجارية ‏والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وتبادل السلع، وضرورة إزالة العقبات ‏التي ‏تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين‎.‎

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر‎.‎