آخر الأخبارمحليات

الدكتور الجلالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق آليات التنسيق لتأمين المستلزمات ‌‏الإغاثية للوافدين من لبنان

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع القائم بأعمال السفارة العراقية ‏بدمشق ‏ياسين شريف الحجيمي‎ ‎آليات التنسيق بين البلدين لتأمين المستلزمات الأساسية ‏والاحتياجات الإغاثية ‏والغذائية والطبية للأشقاء الوافدين من لبنان إلى سورية، وتأمين انسيابية ‏وإيصال المساعدات إليهم، إضافة ‏إلى أهمية مساهمة القوى المجتمعية بشكل فاعل وبما تملكه ‏من إمكانيات في تقديم العون للوافدين‎.‎
‏ وأعرب الدكتور الجلالي عن اهتمام الحكومة ‏السورية وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار ‏الأسد بتقديم الخدمات والتسهيلات للأشقاء اللبنانيين الوافدين ‏وتأمين متطلباتهم وتوفير ‏الخدمات ‏اللوجستية والصحية لهم، موضحاً أن سورية ورغم كل الظروف ‏الاقتصادية الصعبة ‏التي تمر بها جراء الإرهاب والحصار الجائر الذي تتعرض له ستبقى كما يعرفها الجميع ‌‏موئلاً وملاذاً لكل الشرفاء العرب، ولن تدخر أي جهد في تقديم ما يلزم للأشقاء اللبنانيين ‏الوافدين إلى ‏أراضيها‎.‎
من جهته أكد القائم بأعمال السفارة العراقية أهمية التعاون بين حكومتي البلدين في حشد ‏الطاقات لتوفير ‏المساعدات للوافدين اللبنانيين، مشيراً إلى وصول دفعة مساعدات طبية ‏وغذائية من العراق إلى الوافدين، ‏ومشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الذي تبديه مختلف الجهات ‏المعنية في سورية بهذا الموضوع‎.‎
‏ كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الأخوية ‏والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين ‏الشقيقين، وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ‏الاقتصادية والتجارية ‏والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وتبادل السلع، وضرورة إزالة العقبات ‏التي ‏تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين‎.‎
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر‎.‎

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

خريطة و غراندي بحثا التعاون في مجال الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين وأهمية…

آخر الأخبار

علماء يطورون طريقة لتوقيف نمو عمر الإنسان

آخر الأخبار

مرور عام على عملية «طوفان الأقصى» ‏.. حزب الله: عملية تجلت فيها إرادة المقاومة…

آخر الأخبار

فصائل المقاومة الفلسطينية: طوفانُ الأقصى أفشل مخططات الاحتلال وأعاد القضية الفلسطينية…

آخر الأخبار
خريطة و غراندي بحثا التعاون في مجال الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين وأهمية مواصلة تنسيق الجهود علماء يطورون طريقة لتوقيف نمو عمر الإنسان مرور عام على عملية «طوفان الأقصى» ‏.. حزب الله: عملية تجلت فيها إرادة المقاومة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية: طوفانُ الأقصى أفشل مخططات الاحتلال وأعاد القضية الفلسطينية ‏إلى رأس أولويات العالم في الذكرى الـ51 لحرب تشرين التحريرية.. مهرجان خطابي في القنيطرة الدكتور الجلالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق آليات التنسيق لتأمين المستلزمات ‌‏الإغاثية للوافدين من لبنان العام الأول ما بعد «طوفان الأقصى».. لبنان بعد غزة يوثق وحشية الكيان الإسرائيلي بدماء ‏تلطخ وجه أمريكا.. المقاومة ضمان المواجهة والمنطقة مستمرة على صفيح النار والدمار ‏ ٥٦٠٠ طن زيت زيتون متوقع إنتاجها في طرطوس.. تكاليف كبيرة وإنتاج متوسط في بانياس 400 مليون ليرة لتقديم مستلزمات طبية لـ«صحة القنيطرة» «صحة ريف دمشق» تقدم خدماتها الصحية للوافدين من معبر جديدة يابوس على مدار الساعة