٥٦٠٠ طن زيت زيتون متوقع إنتاجها في طرطوس.. تكاليف كبيرة وإنتاج متوسط في بانياس

تشرين -رفاه نيوف:

بدأ مزارعو منطقة بانياس بجني محصولهم من الزيتون لهذا الموسم منذ العشر الأخير من أيلول المنصرم، وهم يبدؤون عادة قبل المناطق الأخرى في المحافظة.

وأكد المزارعون لـ “تشرين”، أن الحمل هذا الموسم متوسط، ويختلف بين شجرة وأخرى في المكان نفسه، ومع هذا فإن الموسم جيد في منطقة بانياس بعد أن تلاشت الآمال بموسم ممتاز، بعد عام معاومة.

ولفت المزارعون إلى التكاليف الكبيرة لجني المحصول هذا الموسم، فأجرة (النابور) وصلت إلى ١٢٥ ألف ليرة في اليوم و(اللاقوط) الذي يلتقط الثمار من تحت الشجرة ٨٥ ألف ليرة في اليوم، وأجرة عصر صفيحة الزيت وزن ١٦ ليتراً ٥٠ ألف ليرة، تضاف إليها أجور النقل وثمن الأكياس، مبينين أن صفيحة زيت الزيتون سعة ٢٠ ليتراً حافظت على سعرها الرائج، وتباع بمليون و ٢٠٠ ألف ليرة وداخل المعصرة بمليون ومئة ألف ليرة.

وأشار المزارعون إلى أن العديد من الأهالي يعتمدون في معيشتهم على موسم الزيتون، لافتين إلى عدم التزام الكثير من المعاصر بالتسعيرة المحددة من اللجنة المشتركة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش، أكد أن اللجنة المشتركة وضعت تسعيرة لعصر الزيتون، وحددت تكلفة عصر الكيلو غرام الواحد من الزيتون بـ ٩٠٠ ليرة إذا كان العرجوم لصاحب الموسم، و٧٥٠ ليرة إذا كان العرجوم لصاحب المعصرة، أما إذا تم الحساب كنسبة مئوية للزيت فيكون ٥٪ من كمية الزيت المنتج والعرجوم لصاحب المنشأة، و٦ ٪ من كمية الزيت المنتج والعرجوم لصاحب الموسم.

وأشار علوش إلى أن اللجنة تقوم بجولات على المعاصر التي بدأت عملها في منطقة بانياس، و قطف العينات، إضافة لتشديد الرقابة عليها للالتزام بالتسعيرة المحددة.

بدوره، أكد رئيس دائرة الأشجار المثمرة في زراعة طرطوس المهندس محمد عبد اللطيف أنه لم يتم حتى اليوم حصر المعاصر الراغبة بالعمل هذا الموسم.

وأضاف عبد اللطيف: إن تقديرات الموسم تصل لإنتاج ٣٢٠٣٤ طناً بزيادة عن العام الموسم الماضي تقدر بـ١٠ آلاف طن، لافتاً إلى أنه من المتوقع إنتاج ٥٦٠٠ طن من زيت الزيتون، علماً أن عدد المعاصر الكلي في المحافظة ٢٣٦ منها ٩٤ (مكبساً) والباقي (طرد مركزي).